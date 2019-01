En el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXV Legislatura no se discutió la reforma al Código Penal para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pese a que había sido marcado como “prioritario” por algunos legisladores.





Esto ante asuntos como el proceso de juicio político en contra del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, derivado de dos denuncias interpuestas en su contra, mismo que se convirtió en prioridad.

Así lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín.

El coordinador de los diputados de MORENA sostuvo que se trata de un tema importante, no obstante tienen otros asuntos en la agenda legislativa como el tema de los procesos a Jorge Winckler.

Cabe señalar que la pasada LXIV Legislatura se negó a discutir en el pleno el tema de la despenalización del aborto, dejándolo en comisiones. Posteriormente grupos de activistas y feministas consiguieron un amparo para que el Congreso legislara en ese sentido.









Ante dicho fallo la mayoría del PAN-PRD en la anterior Legislatura optó por presentar un recurso para que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que define si los diputados deben de discutir dicho tema, luego de que así lo recomendó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

“Voy a comentar algo con todo respeto; es un tema sumamente importante pero ahorita tenemos otra materia legislativa en la que estamos enfocados. Es un tema sumamente importante pero tenemos otras tareas.

“Se está viendo el accionar del fiscal que nos gira órdenes judiciales al secretario y a todos nosotros y las aparece en menos de 24 horas”, justificó el diputado morenista.

En dos entrevistas recientes Gómez Cazarín sostuvo que tienen otra agenda legislativa a la que tuvieron que darle prioridad.

“Eso es en lo que estamos ahorita trabajando; es un tema muy importante pero tenemos agendado legislativamente otras cosas que son las que estamos trabajando”.

En cuanto a los citatorios del fiscal dijo que ha pedido a los diputados dejar de opinar sobre su permanencia.

“A mí me hizo un acto de incidencia, por las declaraciones, pero yo siempre diré que los veracruzanos necesitamos seguridad.

“A muchos ciudadanos veracruzanos les da miedo salir de sus casas porque no hay justicia. Si nos vamos al fuero me lo pueden quitar porque no le tengo miedo a nada ni ando haciendo nada malo”, mencionó el presidente de la JUCOPO.

Finalmente detalló que Winckler Ortiz mandó una solicitud para que los legisladores se contuvieran con las declaraciones; “o algo así”.