El gobierno municipal no ha establecido ninguna negociación con el Secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos en torno al pago de 18 millones de pesos que ordenó la Suprema corte de justicia de la nación al Gobierno de Miguel Angel Yunes Linares y que fue una de las deudas heredadas por la administración de Javier Duarte de Ochoa y la que recién culminó.





El Presidente Municipal, Cuitláhuac Condado Escamilla dijo en entrevista que no negociará el dinero de los acayuqueños y que esperará el plazo legal fijado por la autoridad judicial para que el Gobierno estatal restituya ese recurso al erario municipal.

Afirmó que hasta el momento, el Gobierno del Estado no lo ha llamado para negociar el pago, mismo que deberá ser el 15 de febrero.

"Nosotros nos hemos apersonado ante la Suprema Corte y dado puntual seguimiento al litigio y Acayucan está resuelto para el 15 de febrero, estamos esperando la fecha que ordenó la corte para el pago” señaló el primer edil municipal.

En el 2017, Marco Antonio Martínez Amador, entonces Presidente Municipal de Acayucan, demandó ante la Procuraduría General de la República la devolución de casi 16 millones de pesos que había retenido indebidamente el gobierno de Javier Duarte de Ocho. Luego de que fuera desechado el reclamo, un recurso de queja ante la sala superior, hizo que la Suprema corte de justicia de la nación resolviera ya en el 2018, que el Gobierno del Estado, cuyo titular era entonces Miguel Angel Yunes Linares, debía restituir esos recursos correspondientes al ejercicio fiscal del 2016, a la administración pública municipal, junto con intereses por lo que el adeudo es de aproximadamente 18 millones de pesos, según dio a conocer el año pasado, el exalcalde Marco Antonio Martínez Amador.

Hace unos días trascendió que el Secretario de gobierno, se había reunido con alcaldes a los que se les debía recursos de la administración de Javier Duarte de Ochoa y que debían haber sido pagados por el de Yunes Linares, para negociar las cantidades, proporcionando el 50 por ciento, a cambio del desistimiento de la demanda presentada.

Condado Escamilla afirmó que su gobierno no ha sido llamado a esa negociación pero tampoco lo haría… “No, con nosotros no hubo esa platica y ese dinero no es mío es del pueblo de Acayucan, es decir que yo no soy la instancia para para hacer ese tipo de acuerdos que vallan en perjuicio de la ciudadanía” sostuvo.

“Mi idea no es hacer ninguna controversia, solo qué hay fechas y esperamos pago” concluyó.