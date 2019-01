Los veracruzanos deben ser más cuidadosos con su higiene pues se reporta un aumento en casos de piojos y sarna.





Víctor Vela Rangel, coordinador de Programas Sociales de la Cruz Roja, recordó que los piojos tienen una alta prevalencia en el medio escolar pero con aseo diario se pueden prevenir contagios.

Durante la época de frío incrementan las personas con piojos debido a que no se lavan la cabeza todos los días permitiendo al insecto poner liendres.

“Estos parásitos que viven fuera del cuerpo humano son propios de la temporada. Viven en la piel, en el pelo. Hay problemas ahorita de esta enfermedad. Se da tanto en niños como en adultos y el aseo es importante. Hay personas que como hace frío y no tienen como calentar el agua no se bañan y esto hace que si algún piojo invade su pelo, su cabeza produzca huevos”.

Cada piojo vive cerca de 30 días y pone más de 100 liendres muy resistentes que difícilmente se quitan, es decir, se puede matar al insecto pero no al huevo.

Se pegan a corta distancia de la piel del cabello para incubarse y a los seis días sale la ninfa que pone más huevos.

Todo esto se genera por la falta de aseo, además el contagio es a través de cabeza con cabeza, almohadas, abrigos, gorras, sombreros. Ocasiona comezón, ardor e incluso dolor.

“El problema es que ponen muchos huevos que se pegan muy bien al cabello y no les hace ningún tipo de líquido porque son muy resistentes. Este insecto no brinca, no vuela. Hay que cambiar la ropa de cama porque algunas personas tardan mucho en hacerlo. También tener cuidado con las gorras”.

También hay casos de sarna se trasmite a través de la ropa, de la cama pero se puede prevenir con el baño diario.

“Este bicho se mete en la capa superficial de la piel y todas las noches cava un túnel por eso la comezón se da más intensa en la noche”.