Un juzgado federal determinó tener por no presentada la demanda de amparo que promovió Carlos Romero Deschamps contra cualquier mandato privativo de libertad en su contra.





De acuerdo con Agencias, cuando el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana presentó su juicio de garantías en contra de instituciones federales, manifestó que el 4 y 5 de enero pasado unos sujetos vestidos de policías acudieron al despacho de sus abogados para preguntar por él.

Debido a que no atendió esta prevención, el juzgador determinó que no debía tenerse por presentado el amparo, razón por la que de momento Romero Deschamps no cuenta con ninguna protección judicial.

A pesar de lo anterior, el dirigente aún puede impugnar la decisión del juzgado, presentando un recurso de queja que le tocaría resolver a un tribunal colegiado, autoridad que puede ordenar al juez admitir y tramitar el amparo.









Con información de Agencias

https://suracapulco.mx/2019/01/26/niega-juez-federal-amparo-a-romero-deschamps/