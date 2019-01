La esposa del ex fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, participó como testigo para respaldar la denuncia de juicio político en contra del actual fiscal general, Jorge Winckler.





Clemencia García Talavera acudió como testigo para dar sustentar los dichos de Francisco Zárate Aviña, quien fue jefe de escoltas del ex fiscal y acusa a Winckler Ortiz del delito de desaparición forzada.

Lo anterior se dio a conocer minutos antes de la madrugada de este sábado, una vez que concluyó la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.

El abogado, Arturo Nicolás Baltazar, dijo que los señalamientos son circunstanciales pero demuestran que la Fiscalía no investigó la desaparición forzada de su cliente para obligarlo a dar información que permitieron localizar a Luis Ángel Bravo en 2018.

“Desde el día 16 de mayo interpusimos un amparo, el 18 de mayo presentamos una denuncia y por fin el día de hoy el Congreso nos escuchó”.

No obstante, Jorge Winckler refirió que Francisco Zárate fue localizado por orden de un juez federal, reconociendo que no fue torturado ni privado de la libertad.

“Vino como testigo para señalar que el señor Aviña es su empleado desde hace 10 años (…); dice que el día de la supuesta desaparición forzada no tuvo comunicación con ella y se preocupó y hasta la noche lo pudo localizar”.

Aseveró que no hay elementos que respalden los elementos que se señalan en su contra, pues el testimonio de la esposa no abona en nada a la versión de la desaparición forzada en contra de Zárate Aviña.

“Su testimonio no abona en nada para acreditar los actos que el señor señala que sucedieron, no le consta ningún hecho, no vio nada y solo dice que no se pudo comunicar con él”.

Subrayó que las dos pruebas que presentaron fueron admitidas por la comisión instructora, una un juicio de amparo indirecto que Francisco Zárate promovió y que el mismo juez federal determinó que no se cometieron actos privativos de la libertad en su contra.

También una certificación en la que actuarios federales dan cuenta que el ex jefe de escoltas no fue víctima de ningún delito.

“También la otra investigación que se llevó a cabo por la denuncia que presentó ante la PGR que se terminó de integrar en Fiscalía y que determinó que no hay manera de creer en un dicho aislado que es inverosímil”.

Dijo que la audiencia se prolongó por 12 horas debido a que se analizaron testimonios de diversas instancias involucradas.

Finalmente dijo que no puede haber juicio político en su contra debido a que el Congreso estaría suplantando acciones y competencias de jueces federales y locales.