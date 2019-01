En nombre de la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ), la subdirección de vinculación e información del plantel se deslindó de la declaración hecha por catedráticos en contra del director académico de la institución, Ramiro Herrera.





“El personal docente que labora en esta institución de nivel superior rechaza rotundamente haber solicitado a algún medio de comunicación la publicación de alguna carta dirigida a la doctora María Luisa Siliceo Rodríguez, directora de Educación Tecnológica en el estado, para que se investigue al ingeniero Ramiro Herrera Meza, como aparece en las publicaciones”, se expuso en un comunicado.

Desestimó la información como cierta debido a que los catedráticos pidieron omitir sus nombres por temor a represalias.

“La comunidad tecnológica de Zongolica se deslinda de cualquier publicación negativa que atente contra el trabajo que, con mucho esfuerzo, realizan los docentes investigadores, personal administrativo y de servicios en sus diferentes campus que funcionan en la zona centro del estado”, se indicó.

Cabe mencionar que la información vertida en torno al director académico fue entrega en mano a representantes de los medios de comunicación por catedráticos de la institución plenamente identificados pero que pidieron la omisión de sus nombres por temor a represalias, documento del que se adjunta la copia.

Zongolica, Ver., 15 de enero de 2019

DRA. MARIA LUISA SILICEO RODRÍGUEZ

Directora de Educación Tecnológica

Por este medio le hacemos llegar un cordial saludo, y los que suscribimos el presente queremos exponer a Usted la situación que se está presentando en el interior del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica.

Antes que todo, nos congratulamos con el nombramiento del Dr. Pompeyo Quechulpa Pérez como Director del ITSZ, ya que su formación académica es adecuada para el ITSZ y es una persona que ha estado involucrada en los problemas del tecnológico y la región desde sus inicios, sin embargo, lo que se ha sucedido en los días posteriores a su nombramiento es lo que nos mantiene inconformes.

Incorporó a su equipo de trabajo al Ing. Ramiro Herrera Meza, priista de toda su vida, y quien ya estuvo trabajando para el ITSZ durante la administración del Dr. Ramiro Sánchez Uranga, donde ocupó diversos cargos al ser su amigo, pero donde se destacó su desconomiento por el sistema, su desinterés por el ITSZ al no conocer la región, ya que es de otro estado, y se dedicó solo a viaticar.

Dentro de sus "logros" mientras fue Director Académico con el Dr. Uranga, destacan los siguientes:

* Eliminó la Oficina de Emprendedores así como el Modelo Dual Emprendedor del programa de estudios, modelo que dio al ITSZ el Premio Nacional del Emprendedor 2015, lo cual afecta a toda la población estudiantil al no contar con actividades relacionadas el emprendimiento y la innovación, las cuales benefician no solo a los estudiantes, sino a sus comunidades, ya que se crean proyectos y empresas que generan empleos y mejora su economía.

* No atendió las observaciones al estudio de factibilidad para implementar la carrera de Ingeniería Civil, la cual ya estaba aprobada por parte del gobierno del estado y solo se tenían que atender las observaciones del Tecnológico Nacional de México, lo que tiene como consecuencias que no se pueda incrementar la oferta educativa del ITSZ y no se pueda incrementar la matrícula.

* No presentó el estudio de factibilidad para implementar la modalidad a distancia de la Ingeniería en Gestión Empresarial, misma que ya se encontraba aprobada por la Junta Directiva del ITSZ, lo que trae como consecuencia que no se pueda incorporar a la matrícula a una población muy grande de aspirantes que actualmente se encuetran trabajando y desean concluir sus estudios.

* No presentó ante el Tecnológico Nacional de México la información relacionada a la estructura educativa, lo que no permite que sean incrementadas las horas de asignatura, plazas docentes y administraivas al ITSZ de acuerdo a su crecimiento matricular.

* Además de lo anterior, el trato hacia el personal siempre fue el de un tirano, gritando al personal a su cargo y acosandolos laboralmente.

Al ser cuestionado por la Lic. Lidia Irma Mezhua Campos, durante su gestión, el Ing. Herrera Meza optó por presentar su renuncia.

Actualmente, en conjunto con el Mtro. Luis Guarneros y el Mtro. Juan Pablo Canizales, han conformado un equipo que no permite el acercamiento al Dr. Pompeyo Quechulpa, y han creado una "lista" del personal que no promulga con sus ideas y los tienen amenazados con correrlos del instituto, sin importarles los resultados y experiencia que tenga el personal, simplemente por no ser de su equipo.

El equipo docente, directivo y administrativo que actualmente labora en el ITSZ ha conseguido:

* Premio Nacional del Emprendedor 2015

* Premio NAcional y Latinoamericano de Emprendedores Forestales 2016 y 2017

* Premio Veracruzano a la Calida y Competitivad 2017

* Finalistas del Premio Nacional de la Calidad 2018

* Acreditación del 100% de los programas educativos que ofrece el Instituto

En todos estos reconocimientos y logros, el Ing. Herrera Meza no participó, por lo que se pudieron conseguir estos objetivos.

Solicitamos su intervención para que el Ing. Herrera Meza deje de afectar el crecimiento del ITSZ y principalmente, el acoso que tiene con el personal. Le solicitamos que si se desean hacer cambios de personal en el Instituto, sean después de una evaluación adecuada, pues existe personal muy valioso con importantes aportaciones a lo largo de su estancia en el personal.

De igual manera, que el equipo que están conformando los maestros arriba mencionados, dejen de acosar al personal.

Sabemos que los objetivos de la Dirección de Educación Tecnológica, que Usted dignamente dirige, son mejorar el Sistema de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, y este grupo de pseudoacadémicos, se opone totalmente a esa filosofía de crecimiento.

Agradecemos su atención a la presente y esperamos vernos favorecidos con su atención.

Atentamente

Colaboradores del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica

c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Para su conocimiento

c.c.p. Lic. Otto Granados Roldan.- Secretario de Educación Pública.- Para su conocimiento

c.c.p. Lic. Zenyazen Escobar García.- Secretario de Educación del Estado de Veracruz.- Para su conocimiento

c.c.p. Dr. Enrique Fernández Fassnacht.- Director General del Tecnológico Nacional de México.- Para su conocimiento

c.c.p. M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.- Para su conocimiento