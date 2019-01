Alrededor de 15 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) del Ejercicio Fiscal 2018 tuvo que regresar el Ayuntamiento de Xalapa encabezado, al Gobierno Federal por no aplicarse en el tiempo destinado para ello.





En sesión de cabildo de este viernes, el edil Hipólito Rodríguez Herrero justificó que "no fue tanto" como lo que regresó la pasada administración de Américo Zúñiga Martínez.

"No estamos perdiendo la misma cantidad de dinero que en otras administraciones se ha perdido y si aludimos particularmente a la que cerró en el año 2017, es evidente que el monto que ahí se devolvió es muchísimo mayor al que nosotros estamos devolviendo", dijo.

Al ser cuestionado por regidores de oposición sobre los señalamientos que al llegar a la presidencia de Xalapa hizo Rodríguez Herrero al priista Zúñiga Martínez respecto a que se habían regresado recursos con el mismo motivo, respondió: "las comparaciones siempre son odiosas, pero ustedes las acaban de formular y vale la pena decir por qué".

A petición del regidor Osbaldo Martínez Gámez, la tesorera Clementina Guerrero García detalló , que se devolvieron 15 millones 680 mil pesos, minimizando que solo se trató del tres por ciento del total de este recurso.









"Tuvimos que devolver la cantidad de 15 millones 680 mil. Devolvimos todos los intereses generados que fueron más de diez millones de pesos, desafortunadamente y devolvimos solo cinco millones de pesos que no pudimos ya colocar, de manera que del total, solo devolvimos el tres por ciento" expuso.

El regidor Quinto del Ayuntamiento de Xalapa, Juan de Dios Alvarado García pidió disculpas a los xalapeños luego de que se diera a conocer que 15 millones 680 mil pesos destinados a obra pública fueron devueltos a la Federación.

En sesión de cabildo, el edil de Morena, prometió que no volvería a ocurrir el mismo error en el ejercicio fiscal de este año 2019.

"Quiero pedir una disculpa a la ciudadanía, una muy sentida disculpa por esto que acaba de pasar" dijo el titular de la comisión edilicia de Obras Públicas.

Argumentó que los regidores no son los responsables de que se lleven o no a cabo las obras pues no tienen facultades de ejecución, "somos de acompañamiento".

A esa disculpa se sumó el regidor Rafael Pérez Sánchez, quien dijo que a pesar de algunos aciertos de la administración municipal, "en política y en toda actividad, las que cuentan son las malas".

"Se hubieran hecho muchas cosas que la ciudadanía reclama, yo me sumo al comentario que hizo el regidor Juan de Dios", dijo.

El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que lamentaba el hecho "terriblemente" y pidió que no se magnificara el tema.