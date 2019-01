El fiscal general, Jorge Winckler, reconoció que los audios que se filtraron supuestamente del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, carecen de valor jurídico.







Cabe señalar que en dichas grabaciones aparentemente se escucha al mandatario agilizar el proceso para designar a los 13 magistrados por los espacios que están vacantes en el Poder Judicial, lo que carece de valor jurídico.



“De los audios no quiero opinar, algunos no los he ni escuchado. No sé cuántos haya. Hay que preguntarle a quien presuntamente participó en ello.

“Yo no puedo darle una validez a una filtración, evidentemente eso lo sabemos cualquier gente que está vinculada a un área de investigación”, declaró el fiscal general en entrevista.



El terminar su segunda audiencia de desahogo de pruebas y alegatos el titular como parte del proceso de juicio político que se sigue en su contra por la denuncia en que Gilberto “N” lo señala del delito de tortura, Winckler Ortiz se dijo confiado.

A través de su abogado, Jorge Reyes Peralta, el ex director de los servicios periciales presentó la denuncia de juicio político asegurando que fue presionado por el fiscal para involucrar a otros funcionarios en el delito de desaparición forzada por el cual él permanece recluido en el penal de Pacho Viejo.



Además, optó por no opinar sobre el proceso de selección de los magistrados del Poder Judicial, pues se trata de una atribución del Ejecutivo.

“Hay que ser respetuoso del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, es una facultad del gobernador mandar una terna de quien considere que debe de ser magistrado para mandar una lista de gente que cumpla con los requisitos de la convocatoria”.











Argumentó que la audiencia se desarrolló con normalidad y lograron desechar pruebas de la parte acusadora.

“Es inverosímil lo que señala Gilberto Aguirre Garza (…); tengo confianza de que todo va a salir bien”, añadió.

Ironizó que el juicio político en su contra podrá ser una anécdota para contarles a sus hijos.

“Le voy a poder contar a mis hijos que aparte de ser fiscal general de Veracruz estuve en una audiencia de juicio político (…).



“Defiendo no a Jorge Winckler, el abogado, defiendo la autonomía de una institución; la reforma Constitucional de 2015 para crear esta institución tiene como fin que no haya un control político sobre la Fiscalía”, sostuvo.

Finalmente rechazó que los procesos de juicio político lo estén “distrayendo” de su responsabilidad, pues la Fiscalía sigue trabajando con normalidad.