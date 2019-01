Luego de un año sin actividad en el terreno donde el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como el Tribunal Superior de Justicia del Estado, señalaron se edificaría un complejo de moderno con salas para juicios orales, bodegas, apartados para jueces de control, manejo de evidencias y los más sofisticado en tecnología criminal, ayer se logró ver una maquinaria 'emparejando' el terreno.





Como se dio a conocer en su momento la llamada 'ciudad judicial' que prometió el ex mandatario con recursos del mismo poder judicial, nunca llegó a Las Choapas, hace más de un año cuando el matrimonio Tronco-Yunes estaba en su mejor momento, el ex gobernador panista prometió que se construirían estas modernas salas judiciales, ya que no era posible que por años siguieran rentando casas, echas oficinas en donde se habilitaban cuartos para poder realizar incluso revisiones medicas y que abarcaba 3 municipios.

Con la aprobación del cabildo en abril del 2018 para ceder el terreno, la obra de la Ciudad Judicial se edificará con este nuevo gobierno estatal en la calle 16 de Julio de la colonia J. Mario Rosado, a un costado de donde se construyó hace 14 años un centro de adiciones, el cual no funcionó, siendo más de 2 mil metros cuadrados.

Los datos aportados por el ayuntamiento señalan que en el mes de diciembre el gobierno del estado pidió de manera oficial el permiso para la construcción, en donde hasta el momento no se sabe cuanto dinero sera invertido y si el poder judicial será quien ponga el dinero aportado por el gobierno estatal.