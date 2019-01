En materia de justicia hay temas relevantes qué atender por parte de la Fiscalía General del Estado, antes que reabrir el tema de la denuncia contra los entonces diputados locales quienes tomaron el Congreso del Estado, expuso el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.





"Como legislador yo no me arrepiento -del acto de protesta- y no creo que ninguno de mis compañeros se arrepienta, al final se logró el objetivo; los bienes que quería autoasignar el anterior gobernador a su hijo, no se dieron; siempre hemos sido, en nuestra trayectoria política, un luchador social, me considero así".

Y es que resaltó, la toma del Congreso del Estado, en su momento, cuando era diputado local, "era la única acción que nos quedaba ante un Congreso que actuaba a favor de una familia que era los Yunes".

Al cuestionarle si hay temor de que ahora la Fiscalía reviva el tema para buscar, mediante la denuncia, una sanción que pudiera tener corte político, el Secretario de Educación consideró que antes de ello, la Fiscalía debe resolver otros temas de justicia, como los feminicidios, entre otros.

INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE