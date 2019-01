El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, indicó que el ahora ex director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Alejandro Saldaña, hizo el proceso de entrega de su encargo, por lo que dijo desconocer a qué obedece que el ex funcionario municipal haya dicho que no ha sido notificado.





"Se hizo una entrega recepción hace unos días, donde él entregó la Dirección de Desarrollo Económico al licenciado Gerardo Martínez... Yo ignoro por qué hace eso -decir que no fue notificado- si de hecho ya hubo nombramiento del nuevo director y él estuvo entregando en tiempo y forma todos los recursos".

INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE