El actual fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, exoneró al fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, de la denuncia que presentó en su contra el ex director de los servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza acusándolo del delito de tortura.





Lo anterior lo confirmó el propio titular de la Fiscalía y su abogado Moisés Melhem Marcos, quienes señalaron que a la par de la denuncia de juicio político se presentó una de tipo penal en la que Even Zamudio determinó no ejercer acción penal en contra del titular del organismo.

Cabe señalar que el ex funcionario de la Fiscalía, acusado de participar en la desaparición forzada de personas, denunció ante el organismo, al fiscal y sus colaboradores por los delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas en contra de la administración de justicia.

Pese a que el abogado de Gilberto Aguirre, Jorge Reyes Peralta, calificó este hecho como “la prueba de oro” para que proceda el juicio político en contra de Winckler Ortiz, por su parte el fiscal consideró que le permitirá continuar en el cargo.

Moisés Melhem Marcos argumentó que se trata de “una interpretación totalmente opuesta”, ya que la carpeta de investigación fue resuelta por el fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio quien valoró los elementos presentados por Reyes Peralta en representación de su cliente y los desechó.

Por su parte, Winckler Ortiz planteó que confía en los diputados, ya que se trata de un tema “de sentido común” y no de una cuestión técnica, puesto que los datos de prueba que presentaron demuestran que los mismo que se alega ante el Congreso ya fue analizado y resuelto por el fiscal anticorrupción.

“Ya se resolvió que no hay ninguna tortura, ningún hecho ilícito; se ofertó como prueba certificada y cotejada. La contraparte la hizo suya aceptando que la Comisión Instructora la valore, lo que tiene como beneficio que la comisión Instructora debe de considerarlo como medio de prueba”.

Añadió que la carpeta es inverosímil, pues Gilberto “N” argumenta que se le ponía música de reggaetón como forma de tortura en su celda, lo que ocasionaba un daño físico”, indicó el fiscal general.

Recordó que la audiencia se retomará este jueves a las 6 de la tarde, cuando esperan realizar los alegatos ante la Comisión Instructora en donde deberá de retomar la prueba de que el fiscal anticorrupción determinó no ejercer acción penal en su contra.

“Estoy tranquilo, confío, es una cosa de sentido común, no hay que ser docto para comprender que una resolución que se explica por sí sola y espero que esto se resuelva conforme a Derecho”.

Finalmente prefirió no adelantarse en si procedería legalmente en contra de los diputados locales en caso de que avalen el juicio político y no proceda en el poder judicial y negó haber sostenido diálogos con el ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, durante el desarrollo de la audiencia.

Así, tas siete horas de audiencia de pruebas y alegatos la Comisión Instructora ordenó un receso hasta las 6 de la tarde de este jueves.

Al salir de la jornada, el abogado Reyes Peralta aseguró “haber ganado”, aunque no se ha terminado con la presentación pruebas en contra del ex abogado de Miguel Ángel Yunes Linares.

El sustento de su acusación está basada en una denuncia por el delito de tortura, fabricación de pruebas y abuso de poder del fiscal.

Hay que recordar que su defensa argumenta que el equipo Winckler Ortiz le fabricó pruebas y lo sometió a tortura para lograr su confesión y que tras una denuncia que se interpuso en su contra, el fiscal general “se exoneró” sin hacer una investigación a fondo.

“Hemos tenido una audiencia cordial, cada quien ha ofertado su material probatorio y el fiscal nos hizo el favor de traer la prueba de oro porque piensa que hizo bien la investigación, pero nosotros creemos que es una prueba contundente de cómo se trabaja en la Fiscalía”, declaró Reyes Peralta.

Insistió en que actualmente hay una Fiscalía “a modo”, que fabrica delincuentes y negó que sea “un abogado servicial” a favor del Gobierno dé Cuitláhuac García Jiménez.

Igualmente descartó que tenga intenciones de ser el próximo fiscal general, como “pago por buscar la remoción” de Winckler Ortiz.

“Aquí no se trata de ver quién gana y quien pierde sin de que haya una justicia verdadera, el fiscal anduvo en los medios nacionales y allá se los puede cotorrear, pero los de aquí sabemos cómo fue electo”, en referencia a su cercanía con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes.

La comparecencia no fue pública, por lo que diputados locales que no pertenecen a la Comisión Instructora, madres de desaparecidos y representantes de los medios de comunicación no pudieron entrar a las sesión.

El inicio de la audiencia generó controversia ante el protagonismo de la diputada del PAN, María Josefina Gamboa, que fue acusada de “morder” a uno de los abogados que acudieron con Reyes Peralta, así como a una policía del Instituto de la Policía Auxiliar.

Esto debido a que le impidieron el paso a ella, así como a los integrantes de la bancada del PAN, al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada.

A la una de la tarde se estableció un receso, por lo que la audiencia se reanudó a las 4:30 de la y concluyó poco antes de las 10 de la noche, pero el fiscal general permaneció encerrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada.