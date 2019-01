María de la Cruz Jaimes García, presidenta del colectivo feminista Cihuatlahtolli, calificó como una “medida lamentable” las declaraciones de la diputada Ana Miriam Ferráez, quien ofrece como única forma de brindar seguridad a las mujeres toque de queda a partir de las 10 de la noche.





“Es lamentable que haga ese tipo de declaraciones, ahora resulta que las mujeres debemos estar encerradas para frenar los feminicidios y que no corramos peligro cuando bien sabe que muchos de los asesinatos de mujeres ni siquiera se han dado por la noche pero sí a toda hora del día.

“Debería saber que un toque de queda nos vulnera más y atenta contra nuestros derechos y la libertad que tenemos como seres humanos”.

De igual forma, calificó como una barbaridad este tipo de ocurrencias de la legisladora, pues dijo que ella también es mujer y aun así no puede ver otra alternativa para disminuir el número de agresiones.

Finalmente manifestó que las alertas de género no han funcionado porque no se ha reconocido el problema grave y porque no se ha hecho lo necesario para garantizar la vida e integridad de las mujeres.