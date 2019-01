Un pésimo servicio de agua potable siguen reportando vecinos de diferentes colonias de Cosoleacaque, en el caso de Martín Lancero, Naranjos y Jardines, los repentinos tandeos que reciben llegan sin presión, sucia y apestosa, mientras que señalan que la Comisión de Agua del Estado se desentiende.





El usuario Eliseo Crisanto, de la colonia Martín Lancero acusó que están pasando una situación muy crítica respecto a el agua y nunca les dan respuesta, no saben qué pasa con CAEC, funcionarios llegan y se van y no hay solución, siguen padeciendo escases del liquido o cuando llega tiene un tono oscuro y con mal olor.

“Hemos tenido el mismo tipo de problema, en ocasiones, hace como cuatro o cinco meses Cirilo nos mando unas pipas, siendo que Caev no ha solucionado el problema y a ellos es a lo que les corresponde, no hay buena calidad, a lo mejor porque donde está ubicado el pozo es una zona pantanosa, porque cuando sale el agua limpia sale con olor a fango, no sirve solo para lavar los baños, no es útil para lavar los trastes” se quejó Eliseo Crisanto.

Son ellos mismos que la tratan con cloro para poder darle uso domestico y almacenarla, porque hasta ayer llevaban una semana sin agua, incluso por la mañana les avisaron que mandarían el vital liquido, pero es puro engaño evidenciaron ciudadanos.

“Es incongruencia estar puntuales los recibos para el cobro y cada vez que nos quejamos se echan la bolita, yo les dije creo que voy a cancelar mi contrato prefiero hacer un pozo, si pago todo el año, 6 mese tengo agua y los otros 6 meses no” apunto.

“Llega un ratito una hora, pero estaba muy sucia, como una semana llevamos con este problema, mandan agua bien sucia, apesta, nosotros tenemos filtro y aun así sale sucia las pipas ni sus luces, todo Naranjo y parte de Jardines esta igual”, reclamó Abigail.

Otra usuaria más del fraccionamiento ‘Los Prados’ aseguro que en ese sector tampoco les están cumpliendo al 100%, habían quedado en abastecerlos con tandeos cada 24 horas, un día sí y otro no, pero no les llega y la encargada de las oficinas solo les da evasivas, por lo que en los próximos días podrían volver a manifestarse.