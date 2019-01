La Fiscalía General del Estado “exoneró” al mismo fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, de la investigación que se le sigue por el delito de desaparición forzada en contra de Francisco Zárate Aviña, ex colaborador del fiscal Luis Ángel Bravo.





Cabe señalar que la supuesta víctima presentó una denuncia penal y otra de juicio político en contra del fiscal.

El proceso de juicio político avanza en el Congreso del Estado y la comisión instructora citó para el próximo jueves a Winckler Ortiz para una audiencia de pruebas y alegatos, sin embargo la denuncia penal fue desechada, según el abogado Arturo Nicolás Baltazar.

Detalló que hace unas semanas el fiscal determinó que no procedía la denuncia que antes estaba en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), pero que fue atraída por la Fiscalía.

"Jorge Winckler habló con el delegado de la PGR para que le remitiera la denuncia y es la que determinaron el no ejercicio de la acción penal".









Mencionó que el recurso también fue presentado en contra el fiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa y el actual fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

La denuncia se basa en la presunta desaparición forzada de Francisco Zárate Aviña, ex chofer del ex fiscal general Luis Ángel Bravo, y a quien supuestamente secuestraron para que diera datos sobre el paradero de su ex jefe.

"Casualmente una semana antes de que este asunto se lleve a juicio político, Jorge Winckler Ortiz que es quien se investigó, determina el no ejercicio de la acción penal en contra de él y sus cómplices".

El abogado indicó que la Fiscalía tampoco quiso investigar en dónde estuvo Coronel Gamboa el día de la desaparición de Francisco Aviña, a pesar de que se solicitó como parte de la investigación.

"Solicitamos la geolocalización del teléfono de Luis Eduardo Coronel Gamboa y al ser un delito de desaparición forzada se necesitaba que se solicitara a un juez (...) Le pedimos a la Fiscalía que lo solicitara y nos dijo que no era posible y que no sabía que porqué lo estábamos pudiendo. Pretendían encubrir a sus cómplices".

Sobre la audiencia de pruebas y alegatos como parte del proceso de juicio político en contra del fiscal Jorge Winckler, indicó que solicitarán al Congreso local que esta pueda ser pública.

"Estamos solicitando que la audiencia de juicio político porque no se actualiza ninguna de hipótesis que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que sea privada".

Señaló que es importante que sea pública porque es la primera vez que se realiza a nivel nacional un juicio político contra un fiscal general.

"Es todo un esquema criminal el que han armado desde el interior de la Fiscalía para fabricar pruebas, delitos y hasta el momento están impunes, la sociedad debe enterarse porqué el fiscal debe salir de la Fiscalía y llegar a prisión. Tiene que estar muchos años en la cárcel por todos los delitos que ha cometido.