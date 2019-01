Habitantes de 23 municipios cercanos a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, se manifestaron en el centro de la capital veracruzana para solicitar diálogo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para poder revisar el tema de las tarifas eléctricas de la zona, ya que acusan que a pesar de sufrir afectaciones por la planta nuclear, no reciben beneficio alguno ni en su pago de luz.





"Estamos aquí para pedirle al señor gobernador que tome cartas en el asunto en las mesas de negociaciones de nosotros con Comisión Federal de Electricidad", resaltó Francisco Fernández Morales, conocido como "El potro", representante de la organización "La leyenda de Chucho el roto".

Refirió que hace más de diez años, los habitantes iniciaron un movimiento "de no pago a la luz, no porque no queramos pagar, simplemente porque tenemos una laguna Verde, rutas de evacuación inservibles, no tenemos un seguro en caso de desastre, y tampoco tenemos la tarifa que nos corresponde".

Se trata de habitantes del kilómetro 1 al kilómetro 60 de Laguna Verde, mismos que desde hace años han pedido que, dados los riesgos que les representa la planta nucleoeléctrica, al menos deben tener una tarifa de pago de luz más baja, esto además por las condiciones de temperatura del lugar.

Y es que la reclasificación de tarifas para Veracruz debe ser un tema a revisar, "lo cual va a beneficiar a todos, no nada más a quienes estamos luchando". acentuó.

"Cada cambio de Comisión Federal de Electricidad nos regresa al principio, y eso no debe ser", expresó el representante de la organización.

A través de las autoridades municipales y de diversa índole, a través de los años se han metido escritos y solicitudes para reclasificar las tarifas de pago de luz, así como para que en las inmediaciones de Laguna Verde los habitantes paguen menos, pero "hicimos un acta ante los Senadores y durante la administración de Peña Nieto nunca voltearon a vernos, detuvo la PGR a gente de nosotros y quisieron hacer de nosotros delincuentes, cuando somos gente trabajadora y luchadora".

De las inmediaciones de Laguna Verde, los habitantes agraviados que piden la revisión de tarifas por parte de la CFE, son de municipios como Alto Lucero, Úrsulo Galván, Juchique de Ferrer, Actopan, Chiconquiaco, Acatlán, Miahuatlán, Landero y Coss, Naolinco, La Antigua, Emiliano Zapata, Apazapan, Jalcomulco, Tlaltetela, entre otros.

Francisco Fernández Morales resaltó que se trata de una lucha social sin fines políticos o de lucro, pues representa a miles de personas que viven en zonas cercanas a la central nucleoeléctrica, cuya petición es justa.

"Pedimos que las tarifas eléctricas baje, realmente Comisión Federal de Electricidad debe ser consciente que se trata de una tierra que tiene radiación, ahí no se puede sembrar nada y nosotros somos una tierra fértil".