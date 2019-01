En demanda de docentes, padres de familia de la escuela secundaria 20 de Noviembre tomaron el plantel, ya que señalaron es una problemática de la que están enteradas las autoridades sin que haya respuesta.





Los padres de familia recordaron que la semana anterior se reunieron para hablar de la situación y tomaron la decisión de cerrar la escuela a fin de presionar para que se atiendan sus demandas.

“Nuestra preocupación es esa, que ya estamos a medio ciclo, los de tercero están por salir y hay falta de maestros y a nosotros nos llega la queja de los demás padres de familia”, refirieron los integrantes de la sociedad de padres de familia.

Mencionaron que las instalaciones se tomaron a primera hora para paralizar totalmente la actividad.

En torno a esta problemática, el director del plantel, Luis García, comentó que en estos momentos les hacen falta claves de 20 horas para atender los grupos de ciencias, tutoría y de club.









“Ese es un caso, también nos hacen falta claves para pagarle a una maestra tres horas en grupo, para completar el pago del maestro de historia que da por dos horas, tres horas para una maestra de inglés”, expuso.

Reconoció que son necesidades que se tienen y los grupos no se pueden atender pues no hay retribución económica para ese personal.

Sin embargo, señaló que son más las necesidades, “por ejemplo para un prefecto, ya que hay 12 grupos y sólo se cuenta con uno”.

De igual forma, abundó, por el tamaño de la escuela hacen falta dos intendentes que no se tienen, además de que hay tres maestros laborando desde agosto y que han recibido su paga, lo cual es complicado pues sus trámites se hicieron con oportunidad.

El director refirió que por parte de la SEV dicen que “hay mucho que atender y poco personal para darle agilidad en las respuestas”, lo cual no ayuda ni resuelve nada.

Aunado a ello, abundó, les han dicho que no tienen las claves de pago y les dicen que ellos no son responsables de generarlas, sino que eso corresponde a Recursos Humanos y que no se les han dado, por lo que de buena fe los maestros han estado cubriendo sin recibir pago, “pero hay que entender que los maestros tienen necesidad”.

Destacó que a partir de agosto se hizo crítica esta situación en perjuicio de 300 alumnos y los maestros que no están recibiendo sus pagos.

Sobre el personal de intendencia, comentó que se carece de esos trabajadores desde hace 10 años, pero la dirección paga a una persona con fondos de la tienda escolar para que haga el aseo cada tres días al menos en los sanitarios, por lo que reconoce que hay razón en la molestia de los padres, pero no está en sus manos resolverlo, pues por su parte ya ha hecho las gestiones sin haber tenido respuesta.