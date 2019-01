Después de cuatro años de que la familia Trujillo Reyes acude a los ‘Comedores Comunitarios’ a la hora del desayuno y el almuerzo debido a que el costo por comida es de cinco pesos, la historia cambiará el próximo 30 de enero luego de que la Secretaría de Bienestar Social indicó que cerrará estos lugares de forma temporal por las irregularidades que se detectaron en su operación.





La crisis económica, la falta de oportunidades laborales y los bajos salarios que afectan decenas de hogares en Coatzacoalcos son los motivos por lo que todas las mañanas Fernando Trujillo Torres acompañado de su esposa Anayeli Reyes y el pequeño Alexander de 13 años quien padece de retraso psicomotor, acuden a desayunar al comedor ubicado en la colonia Constituyentes en donde tan sólo por diez pesos los tres tienen acceso a un desayuno completo que incluye; café, agua de sabor, sopa, y el platillo principal, para después irse a trabajar como comerciantes ambulantes.

“Como casi no hay trabajo y la economía esta critica venimos a estos lugares en donde varios nos beneficiamos con el desayuno, anteriormente venían más de doscientas personas pero debido a que no hay sillas ni mesas, a veces hay gas y no hay vasos ni platos la gente dejó de venir”, comentó Trujillo Torres.

El padre de familia comentó que el aviso en el que se informó que será hasta el 30 de enero cuando dejarán de funcionar los 10 ‘Comedores Comunitarios’ de la ciudad es lamentable pues habrá personas que no tendrán para solventar gastos de la comida diaria.

Por su parte Anayeli Reyes expresó con melancolía que al no contar con este apoyo se prevén meses complicados para todas las familias de escasos recursos, madres solteras, ancianos, indigentes e indocumentados a quienes se les daba el platillo de manera gratuita cuando no podían costearlo.









“Nos va afectar bastante aquí con diez pesos comíamos bien, nos íbamos desayunados a trabajar, el niño no pagaba por su discapacidad, tenemos otros dos niños más que están estudiando y cuando vienen somos cinco que con 20 pesos comíamos”, añadió.

Tan sólo en este lugar diariamente acuden 70 personas en situación de vulnerabilidad quienes en próximos días se quedaran si este apoyo, ante el robo de despensas por parte de algunas encargadas de estos lugares.