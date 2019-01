Pese a que en las dos últimas administraciones municipales se menciona al predio ‘El Rebozo’ como la opción viable para un relleno sanitario para Coatzacoalcos, ésta no prosperó al no cumplir con requisitos ambientales y de accesos, por lo que fue cancelado y no congelado.





“El proyecto no prosperó, se le requería en el lugar que no estuviera cerca de cuerpos de agua, entonces Semarnat, y no la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, les hizo recomendaciones que no procedían, tenían que hacer algunos ajustes a los proyectos”, indicó el subsecretario de Medio Ambiente, Rafael Galina Pantoja.

En ese sentido, el funcionario comentó que también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sugirió que era necesario un carril de desaceleración para entrar al lugar, sin embargo, los gobiernos de Marcos Theurel Cotero y Joaquín Caballero Rosiñol no lo modificaron, ya que implicaba una inversión extra al proyecto original.

“Al menos en la documentación que hemos revisado hasta ahí llegó ese proyecto, no prosperó por esas limitaciones que tenía, que si bien no se cubrían, no continuó el proyecto ejecutivo, no se manejaron montos porque se detuvo en ese momento la propuesta, la idea era modificar esa propuesta que ellos hicieron para no afectar las fuentes de agua, por lo que entendemos era un lugar donde había población y ahora existe la población de Nuevo Teapa que se estableció en ese espacio”, explicó Galina Pantoja.

El subsecretario añadió que el proyecto se revisará a detalle, sin embargo, recalcó que fue la propia Semarnat la que decidió cancelarlo.

Es preciso mencionar que en 2012 el entonces alcalde, Marcos Theurel, recibió 67 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Obras para construir el relleno sanitario que se ubicaría en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.