El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, lamentó que Gobierno del Estado no haya tomado previsión antes del paro del transporte público.





Aclaró que el ayuntamiento no sufrió afectaciones, pero muchos ciudadanos no pudieron llegar a laboral por falta de medios para trasladarse.

“Es muy lamentable, lamentable que no hubiera previsión por parte del Gobierno del Estado al respecto, se afectó a muchas personas, sobre todo gente que iba a trabajar y ojalá se sienten y negocien y logren algo favorable para la gente”.

Por otro lado admitió que Gobierno del Estado no ha respondido sobre el adeudo de los 266 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó pagar al ayuntamiento.

“Ni del pago, ni del carnaval, ni de las armas. Boca del Río ganó la controversia antes, entonces seguramente los tiempos van adelantados al que en Xalapa. No creo que se atrevan a presionarme a mi, yo envié un oficio y no hay respuesta, pero más allá de que no haya una respuesta, debe existir cumplimiento”.

TRAMPAS GRASA

Autoridades municipales pusieron en marcha el Programa de Residuos Sólidos y Trampas de Grasa.

La finalidad es cuidar el medio ambiente y la infraestructura.

Se revisará los comercios y si su trampa está en malas condiciones o no cuenta con ella se apercibirá y si reinciden se aplicará una multa que puede ir de 2 a 240 Unidades de Medida y Actualización e incluso clausura

“Será un operativo en conjunto y pido a restaurantes, comerciantes y hoteleros a que contribuyan pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante de cara a los festejos de abril de los 500 años”.

El año pasado se logró abarcar el 100 por ciento de los negocios en el Fraccionamiento Reforma.

También se limpiaron los drenajes pues había grasa solificada que causaba tapones hidráulicos.