Por segunda ocasión en lo que va del año, un grupo de ciudadanos y de integrantes de la Liga Roja se manifestaron en contra de la CFE por considerar que esta dependencia comete muchos abusos en contra de los usuarios.





A la par de lo anterior, el secretario general de la Liga Roja, Rubén Cruz Sagastume, recordó que existe una solicitud para que las tarifas de energía eléctrica sean menos onerosas en el municipio.

"Si hoy que no se utiliza ventilador, no se utiliza clima sienten que ya les están cobrando demasiado, porque no toman en cuenta que la luz subió el 70 por ciento y a algunos no les cobran el 70, les cobran más del 100".

Como ejemplo mencionó el caso de un usuario al que de 700 pesos en promedio que pagaba, su recibo le llegó de casi siete mil, al no poder pagar el adeudo el servicio le fue suspendido.

En relación al cambio de tarifa comentó que solicitaran a Manuel Bartlett, director nacional de la CFE, se aplique a Tuxpan, pues consideró que de acuerdo a las condiciones que imperan sí merecen mayor subsidio como actualmente se aplica en otros estados de la Republica.









"Requerimos que se nos haga caso, que se nos tome en cuenta y de acuerdo a las temperaturas que aquí en Tuxpan y la región están aptas, y no nada más para irnos a la 1C sino a la tarifa 1F directamente, como parece ser que se va a hacer en Tabasco, inmediatamente los vamos a pasar a la tarifa 1F, eso pretendemos hacer aquí".

La protesta se llevó a cabo a las afueras de las instalaciones de la CFE que se encuentran en esta ciudad. La manifestación de hoy es la última que realizarán hasta nuevo aviso.