Más de cien padres de familia se manifestaron en las afueras de la Escuela Secundaria General número 3, por la falta de maestros y director, ya que vienen las preinscripciones y los alumnos están faltos de conocimientos, y a su vez no les dan calificaciones.





"Ya estamos a mediados de ciclo escolar y no hay maestros, directores y no hay quien se haga cargo de la escuela y quiero preinscribir a mi hija y me piden la constancia de estudio, pues sin esta no me la van a recibir, llego a la escuela a pedirla y las secretarias lo único que dicen es que no, nos la van a dar y tampoco calificaciones porque ese no es su trabajo", expuso, Leyde Rodríguez Lara, madre de familia.

La situación ya es de conocimiento de la jefa de sector, Agustina Díaz y Benito Rivera, supervisor de zona de esta ciudad, quienes manifiestan que en Xalapa ya se expuso la situación, sin embargo, no han dado solución al problema.

"Ellos nos dicen que es Xalapa que no quieren mandarnos maestros y allá según creen que aquí tenemos la plantilla de docentes completa; ya los padres están molestos y si no vemos respuesta pronto los papas esta dispuestos a tomar medidas drásticas como cierre de vialidades para que las autoridades se fijen en la situación en la que está el plantel", reveló, Juan Álvarez López, presidente de la asociación de padres de familia.

Asimismo los tutores declararon que al día sus hijos sólo llegan a tener una clase, lo que les preocupa porque muchos van de salida y no cuentan con el conocimiento necesario por la falta de maestros desde que inició el ciclo escolar.









DOCENTE RECONOCE LA SITUACIÓN

Por su parte, Jazmín Rodríguez, maestra de primer grado, de la materia Español, reconoció que la situación que alegan los papas no es reciente y sí hay grupos que no tienen hasta dos o tres clases por la falta de maestros.

"Son diversas situaciones por la falta de plazas, incapacidades por enfermedad, cambios de empleo, y son cosas que desconocen pero sí hay horas que no hay ninguna asignación de docentes y es una situación de varios ciclos atrás y que también viven otras escuelas", informó.

También reiteró el hecho de que no hay director, por lo que los docentes que llegan a dar clases tan sólo mantienen comunicación con el inspector Benito Rivera.