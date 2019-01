El Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares simuló justicia, fue omiso e inobservó actos de corrupción y desvío de recursos, pues durante su administración no se emitieron sanciones o inhabilitaciones en contra de funcionarios de la administración que encabezó Javier Duarte; en entrevista Exclusiva para el Corporativo de Medios Imagen del Golfo, la Contralora General del Estado, Leslie Mónica Garibo Puga, dijo que la dependencia que hoy encabeza no emitió expediente alguno en muchos de los casos en los que se detectaron irregularidades “hicieron que caducaran, que prescribieran las responsabilidades”.





De ahí que, la Contraloría General del Estado de Veracruz era "letra muerta", lo ha sido durante administraciones pasadas que han visto y dejado pasar, por lo que dijo existen grandes retos para su encargo, esto en un contexto donde la honestidad y la transparencia son fundamentales para el combate a la corrupción y para el beneficio de la nación. La funcionaria reveló que tan solo en el primer mes de labores, se han realizado 46 amonestaciones y 16 inhabilitaciones que no se habían hecho y que correspondían a la pasada administración, lo cual evidencia que "no actuó la Contraloría ante el gobierno de Duarte y a Miguel Ángel Yunes le correspondía hacerlo, pero nosotros llegamos ya a hacer lo propio", es decir, se simuló que hubo justicia.

Un café acompaña la entrevista mañanera realizada desde la Dirección General de Fiscalización Interna, donde Leslie Garibo, asegura que no se pactara con la corrupción. Ella será la tercera mujer que ocupa el cargo de Contralora General del Estado en la historia de Veracruz, aunque a diferencia de las anteriores, cuenta con un perfil de jurista, es la primera mujer abogada al frente de tal dependencia; ha sido abogada litigante en diversas ramas del derecho como en materia Constitucional, Amparo, Parlamentario, Mercantil, Administrativo, Civil, Laboral Local y Federal, Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad en diversos estados de la República Mexicana como lo son Ciudad de México, Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y en materia electoral ha fungido como representante ante el Consejo General del OPLE Veracruz en el proceso electoral 2017-2018 y ante el Consejo Local Distrital del INE Veracruz en el proceso electoral 2017-2018. También se ha desempeñado como asesora jurídica en diversas legislaturas del H. Congreso de la Unión.

Cuestionada respecto a la solicitud del diputado panista Bingen Rementería de reformar la Constitución Política del Estado con la finalidad de incorporar como un órgano autónomo a la Contraloría General del Estado, para que deje de ser parte de la administración pública y sea designada por las dos terceras partes del Congreso, la funcionaria aclaró que evidentemente se trata de una medida política a la que no dará mucho crédito.

Eso sí, dijo sentirse halagada, pues la propuesta del legislador panista, muestra que se encuentran ya preocupados, por las acciones que ella emprenderá; sonríe y orgullosa dice que esa propuesta es un cumplido, pues nunca antes les ocupo éste tema y ahora que una mujer abogada llega a la Contraloría, se ocupan del tema y piden “autonomía”. Tajante asegura no se requieren reformas a la Constitución, sino voluntad, vocación, disposición e interés por servir a Veracruz y los Veracruzanos. No se distraerá en temas políticos, pero tampoco dejará de omitir casos de corrupción donde políticos al amparo del poder y de sus partidos políticos incumplieron la ley, desviaron recursos y actuaron con ilegalidad. Como ejemplo ésta reportera le refiere el caso del dirigente estatal panista, Pepe Mancha y la funcionaria asegura que en casos como esos y muchos otros su trabajó será escrupuloso.

"Después de años que nadie veía al Contralor cuando ellos fueron mayoría en el Congreso, cuando ellos pusieron un Fiscal a modo, como es el Fiscal Anticorrupción... se está viendo mi trabajo en tan poco tiempo y la verdad es que me da gusto, ya una mujer los puso a temblar y ahora dicen que -al Contralor- tiene que ponerlo el Congreso, pero es una facultad del Gobernador, es el gabinete, no pueden quitarle la facultad al Gobernador porque él pone a la gente de forma estratégica y de acuerdo con las cualidades-capacidades".

-¿Que encontró al llegar a la Contraloría, luego del gobierno de Javier Duarte y la administración de Miguel Ángel Yunes Linares?-

"A la Contraloría General la encontré como una figura que estaba como letra muerta, que no la habían ocupado, que la tenían muy olvidada, que veían a una persona que solamente se dedicaba a estar en la oficina; no conocían la función del Contralor. Hay una falta de conocimiento por parte de los ciudadanos de qué es la Contraloría, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuáles son sus instalaciones". Con el cambio de gobierno, el trabajo de la Contraloría se intensificó inmediatamente, ya que la entrega-recepción corresponde a ésta dependencia.

Ahora, asegura, ya podemos decir que la Contraloría ya tiene forma, tiene cara; refiere que, en esta área de gobierno siempre habían estado actuarios, administradores, contadoras “y yo vengo como abogada, venimos a reforzar esa parte de la Contraloría, que es lo que le hacía falta, porque no solamente es revisar el dinero, sino saber y fundamentar lo que vaya o no vaya en contra de la Ley. No vamos a pactar con la corrupción. Tenemos que saber que todo el dinero que se está utilizando en programas sociales sea para beneficio de los veracruzanos". Es una Contralora interina, no despacha desde el escritorio, va a todas las áreas, atiende en las diferentes regiones de Veracruz.

CONTRALORÍA ACREDITARÁ DEUDA CON PROVEEDORES; GOBIERNO RESPONDERÁ

Garibo Puga refiere que hubo simulación en la aplicación de la Ley durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ejemplo de ello es el tema de los proveedores con quienes el Gobierno del Estado de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, dejó una deuda que acrecentó y dejó sin saldar el pasado mandatario estatal.

A pesar de que durante la administración de Yunes Linares se pidió a los proveedores afectados que acreditaran la deuda que con ellos tiene el Gobierno del Estado, durante dos años que duró esa administración no se dio solución al tema y, peor aún, no se dejó información al respecto.

Ahora, resaltó la Contralora General del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha hecho el compromiso de que responderá en la medida de las posibilidades, pues hará lo conveniente como titular del Gobierno del Estado de Veracruz, a pesar de que fueron sus antecesores quienes le heredaron dicha deuda.

"Una deuda que en septiembre de 2017 saca el entonces gobernador -Yunes Linares- en la Gaceta del Estado, que hace un acuerdo para hacer el pago a todos los proveedores, pago que nos está siendo reclamado al nuevo gobierno. Ese acuerdo tiene una vigencia que dice que es válido hasta el 31 de diciembre de 2018, pero si realmente hubiera pagado entonces nosotros no vendríamos arrastrando esa deuda. Ahorita los proveedores nos dicen: a nosotros nos pidieron que entregáramos documentación, que demostráramos. Les pidieron muchísimas cosas que no están fuera de la ley, porque son cosas que se tiene que demostrar que realmente se debe".

Ahora, el Gobernador ha asumido el compromiso, pero ha pedido paciencia a los proveedores para buscar la mejor manera y sumar esfuerzos.

"Vamos a buscar la mejor solución para que todos los proveedores que demuestren que se les debe, se les pague y lleguemos a una relación de trabajo, que no se les afecte, porque ya de por sí fueron afectados por el gobierno de Duarte y por parte del gobierno de Yunes que intentó maquillar que ayudaría a esos proveedores, cuando no lo hizo... Yo entiendo la molestia... Solamente les pedimos a los proveedores que tengan paciencia, que estamos revisando esos documentos", resaltó Leslie Mónica Garibo Puga.

Además de la Contraloría, el tema de la deuda a proveedores debe ser revisado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que el proceso de saldar la deuda no será de la noche a la mañana, explicó al reiterar su llamado a que haya paciencia, pues no puede ser de manera inmediata que el nuevo gobierno solucione el problema.

"Es un tema, de verdad, que lo venimos platicando con el Gobernador y está en la mejor disposición y se está revisando lo que pasó y cuál es el mejor método para no afectar a los veracruzanos... No desconocemos esa deuda, pero vamos a ver cómo se les puede ir pagando, con quién todavía podemos seguir trabajando, para mejor beneficio de todos".

CONTRALORÍA AL MANDO DE UNA MUJER, CLAVE EN GOBIERNO DE HONESTIDAD

-¿Qué tan importante resulta el papel de la Contraloría en un contexto de un gobierno que ha prometido un cambio?-

"Me da mucho gusto el que sea una mujer, me considero extremadamente transparente. Mi carrera hablará por mí. En todos lados en donde yo he estado he dado frutos, he defendido el voto de los veracruzanos... Me tocó llevar la elección extraordinaria en Emiliano Zapata... fui representante en el OPLE, en el INE...creo que esa es la confianza, yo defendí la voluntad de los veracruzanos... Yo no voy a venderme, yo no voy a negociar, sino que realmente defender la voluntad de todos es donde está mi transparencia y mi trabajo, así es como se va a manejar la Contraloría, la Contraloría va a estar abierta para todos".

-¿Esta lista para entrarle al tema político, será una Contralora contestataria?-

"Mi carrera ha sido política, me he desenvuelto en los órganos electorales, no es algo que desconozca, pero también soy respetuosa de la autonomía de cada una de las autoridades... No entraré en la polémica de decir me quieres atacar o no. Me tengo que enfocar más en hacer mi trabajo, en dar frutos de mi trabajo".

Entrevistada en su oficina, Leslie Mónica Garibo Puga acentuó que no se desgastará en polémicas políticas ni buscará el beneficio para uno u otro partido político, sino en la realización de su trabajo que es dar respuesta a la población del estado de Veracruz.

La abogada, se despide de quien esto escribe, mientras toma el ultimo sorbo a su café y asegura que tiene muchas ganas de trabajar, de hacer justicia, parar la impunidad, pero se dice consiente de un proceso que no solo depende de ella, pero sumando esfuerzos y cumpliendo dijo, se tendrán que dejar los cimientos, para el que nuestro estado ya no se pueda caer... “Yo estoy enamorada de Veracruz y haré todo por rendir buenos resultados".