La falta de recursos económicos fueron las principales causas que enfrentó madre e hija, para llevar al pie de la letra el tratamiento adecuado para enfrentar la diabetes, esta es una de las enfermedades que lentamente, va matando las esperanzas y generando la perdida de las extremidades, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía.





Aproximadamente a los cuarenta años los médicos le diagnosticaron Feyla Solana, diabetes, por lo que le solicitaron seguir las recomendaciones médicas, llevar a cabo el tratamiento, además de la dieta que le proporcionaron, sin embargo al no contar con el servicio médico de ninguna dependencia la dama, asistía de vez en cuando al centro de salud, porque no tenía dinero para cubrir el gasto de su pasaje.

Con el paso de los años, la enfermedad comenzó a causar complicaciones en el Feyla, primeramente inicio con problemas visuales, la luz le molestaba al grado que poco a poco fue perdiendo la vista, por las complicaciones que de salud tenia tomó la decisión de irse a vivir con su hija Carmen Jiménez, quien ya había formado una familia, los cuales le otorgaron el apoyo.

A los 48 años de edad, Feyla perdió completamente la vista, y para realizar su aseo personal tenía que estar apoyada de Carmen su hija, los cuidados y el tratamiento no fueron suficientes, para evitar que la diabetes provocará desarrollar úlceras en los pies, esta enfermedad genero primeramente la amputación de los dedos, las cirugías continuaron avanzando con el corte de ambos pies y piernas.

Desde hace aproximadamente tres años Feyla, dejó ser atendida por su hija, y no es porque ella quisiera desobligarse de su madre, lamentablemente un día Carmen cayó en cama, ya que al igual que su madre sufre de diabetes, por la falta de dinero ambas mujeres se sacrificaban, porque no podían pagar la consulta de las dos para ser atendidas por el médico, ya que si compraban el tratamiento para una la otra no era atendida.

Muchas personas desconocen la gravedad de la situación que esta humilde familia vive, en la colonia Monte Albán de la ciudad de Nanchital, ya que desde hace dos años, los problemas de salud y económicos se han incrementado y sobreviven con dos mil cuatrocientos pesos que Mardonio Mayo Sapo de 70 años, recibe de su pensión, la cual no es suficiente porque su suegra y su esposa ambas perdieron la vista, y están perdiendo las extremidades de su cuerpo poco a poco.

En algunas ocasiones Mardonio recibe el apoyo de los hermanos de la iglesia quienes le han donado pañales para adulto, gasas y material para curar las heridas de las cirugías que recientemente le hicieron en el pie a Carmen su esposa, además de también tiene que atender a su suegra, la pensión que cada mes recibe el único hombre de la casa son insuficientes y busca que su esposa ingrese a un programa federal.