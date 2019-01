Finalmente un juez le otorgó a la señora Sugey Nisimura Tamanaja, la custodia de su hija Geraldine, después de dos años de luchar para poder tenerla junto a ella, a pesar que su ex suegra, Josefa Martínez Tiburcio intentó impedirlo durante este fin de semana.





Como cada semana, el sábado asistió al Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF Municipal, para convivir con su hija y mostrar la resolución del juez octavo de primera instancia del Juzgado Familiar en Coatzacoalcos, Arturo Christfield Lugo.

Sin embargo, la abuela de la niña argumentó que no había sido notificada, por lo que evitó que en ese momento se la llevaran y acudió a la Fiscalía Especializada en atención de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, ubicada en la avenida Benito Juárez en la zona Centro de Coatzacoalcos.

Al respecto, Nisimura Tamanaja, indicó que la resolución del juez la recibió el pasado miércoles, posteriormente le notificó a su ex esposo, Eduardo Aquino Martínez quien no dio aviso a su madre, Josefa Martínez Tiburcio.

Estando en la Fiscalía Especializada, nuevamente la madre mostró el documento en el que le conceden la custodia de Geraldine, posteriormente la abuela de la menor la soltó y Sugey pudo llevarse a su hija.

“A mí no me notificaron nada, yo solo llevé a la niña a su convivencia en el DIF, por eso no le hice su maleta con ropa, no le traje nada, la niña está bajo tratamiento médico y no sé que vaya a pasar. Prácticamente me despojaron de la niña”, indicó la señora, Josefa Martínez Tiburcio.