Con la finalidad de ofrecer mejores condiciones a las familias de las comunidades, ejidos y congregaciones de Coatzacoalcos, el Gobierno Colaborativo que encabeza, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en reunión de trabajo con agentes y sub agentes municipales, dio seguimiento a las acciones que llevarán a cabo en beneficio a los habitantes del área rural.





Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, el edil acompañado del regidor octavo, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, el Secretario de Obras Públicas, Leopoldo Suárez Fernández, el Secretario de Gobernación, Alberto Mijangos Martínez y la Directora de Gobernación, Beatriz Sánchez Broca, invitó a los Agentes y Sub agentes municipales a presentar los proyectos que apremian en sus comunidades.

El trámite deberán realizarlo ante la Dirección de Gobernación a cargo de Beatriz Lucía Sánchez Broca, teniendo como fecha límite para la presentación de la propuesta es el martes 22 de Enero. Cabe hacer mención que los proyectos serán evaluados y ajustados al presupuesto asignado a este ejercicio 2019.

Carranza Rosaldo invitó a los agentes y subagentes municipales a conducirse con compromiso, transparencia y legalidad, ya que para el Gobierno Colaborativo, es prioridad fortalecer las políticas públicas y de esta manera contribuir con el crecimiento y bienestar de los habitantes de Coatzacoalcos.

En este sentido, el alcalde anunció que con el apoyo de los regidores conforme a las comisiones que les fue asignadas al inicio de la administración, irán dando respuesta las necesidades en cada una de sus comunidades, para que de forma conjunta, ciudadanía y gobierno impulsen el desarrollo de Coatzacoalcos.









Durante la reunión estuvieron presentes, Noriel Prot Álvarez, Agente Municipal de Villa Allende; Cuauhtémoc López Bante, Agente Municipal de Mundo Nuevo; Miguel Ángel Martínez Martínez, Agente Municipal de Las Barrillas; Enoc Santiago Solano, Agente Municipal de Colorado y Francisco Gómez Pacheco, Agente Municipal de Guillermo Prieto.

Guadalupe Méndez Lorena, Sub Agente Municipal de La Esperanza; Marcos Torres González, Sub Agente de Francisco Villa; Marisela Bahena Úrsulo, Sub Agente Municipal 5 de Mayo; Carlos Cordero Torres, Sub Agente Municipal Cangrejera I; Rubicel Ramírez Flores, Sub Agente Municipal Cangrejera II; Javier Bautista Martínez, Sub Agente Municipal Rincón Grande y Alfredo Hernández González, Sub Agente Municipal Manuel Almanza.