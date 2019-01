Una Secretaría de Salud "saqueada" es la que se encontró al iniciar esta administración, por lo que a la fecha persiste el desabasto de medicamentos, la falta de personal en los centros de salud y carencia de equipo, situación que se tendrá que remediar, señaló el titular de esta dependencia en el estado, Roberto Ramos Alor.





Durante una visita sorpresa que realizó al municipio de Río Blanco, en donde se realizaba una caravana de Salud e incluso dio consulta personalmente a niños que ahí se encontraban, el funcionario estatal reconoció que persiste la problemática en el sector.

“Hay que hablarlo claro, no podemos tapar el sol con un dedo; efectivamente, el clamor en todo el estado de Veracruz tanto para el señor gobernador como para un servidor ha sido el desabasto de medicamentos, la falta de plantillas de los hospitales y de las unidades médicas, así como falta de medicamentos, equipamientos y lo que es peor, en las comunidades rurales donde está nuestra gente, nuestro pueblo, no pueden enfermarse los sábados ni los domingos ni en las noches porque no hay médicos y no hay dónde acudir”, reconoció.

Ramos Alor destacó que lamentablemente en las administraciones anteriores “hubo saqueo de todo y una corrupción espantosa” y anteriormente, con la famosa “licuadora”, recursos que venían para el sector se fueron hacia otras cosas, pero hoy afirmó que si un peso les llega, ese se tiene que utilizar para la salud de los veracruzanos.

Aseguró que toda la problemática que hay se está combatiendo y en las cabeceras municipales habrá unidades dignas para atender a la gente y se harán compras consolidadas de medicamentos, entre otras medidas.

En otro tema, el secretario de Salud señaló que se habrá de concluir el hospital de salud mental de Orizaba, aunque al momento no se tiene aún fecha para ello.