La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, tuvo que apegarse a la política de austeridad establecida tanto por el gobierno federal como por el estatal, ya que luego de percibir 127 mil 981 pesos mensuales ahora se ajustará a ganar menos que el Presidente de la República.





Este viernes el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso, dio a conocer la circular SAF/001/01/2019, en la que da a conocer a los titulares de administración, entidades académicas, coordinadores de posgrados y responsables de proyectos de la UV las políticas generales de austeridad que serán aplicadas para el ejercicio fiscal 2019.

En el documento dado a conocer en el portal web de la máxima casa de estudios, se explica que el objetivo de estas políticas “es el de generar economías en gastos operativos sin afectación de las funciones sustantivas de la UV”.

De acuerdo con la secretaría de Administración y Finanzas, los ahorros que se obtengan serán destinados a la ampliación de programas de investigación, de divulgación de la ciencia y la cultura, así como a la mejora de la infraestructura para actividades académicas.

En el marco de la publicación de estas políticas, la rectora Sara Ladrón de Guevara comunicó que su salario está ajustado a un monto menor que el del Presidente de la República, en congruencia con el “modelo de austeridad” promovido a nivel nacional y convencida del objetivo las políticas institucionales.









Cabe recordar que se dio a conocer hace algunas semanas que la rectora de la UV era una de las 10 rectores del país que percibían un sueldo mayor al del Presidente, ya que mensualmente ganaba 127 mil 981 pesos, superando por 20 mil el sueldo del mandatario de la República y por más de 50 mil el sueldo del actual gobernador.

De esta manera -dice el comunicado- el ingreso de la rectora será equivalente en monto a lo que percibía como sueldo el rector de la Universidad hace 16 años; en términos adquisitivos, corresponde aproximadamente tan solo a un 50 por ciento de lo que representaba en esa fecha.

Dentro de las medidas establecidas se encuentran las señaladas en materia de recursos humanos como la contención de las remuneraciones en términos del marco normativo derivado de la Constitución Política Federal y su Ley Reglamentaria.

En consecuencia, durante el ejercicio 2019 no se incrementará el sueldo tabular de los mandos superiores, no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el presupuesto, no se ampliará la estructura orgánica (salvo determinación del Consejo Universitario), se limitará el pago por tiempo extra y se condicionan estrictamente las contrataciones por servicios de asesoría, consultoría e investigaciones.

Estas políticas son obligatorias para todas las entidades y dependencias de la UV y, por ejemplo, en materia de recursos materiales, también restringen el uso y adquisición vehículos, las erogaciones por viáticos, se cancelan gastos por telefonía celular, se reduce compra de materiales y suministros, se impide la contratación de nuevos arrendamientos de inmuebles, se limitan gastos de ceremonial y de orden social cuando sean estrictamente necesarios por tratarse de congresos, convenciones, foros o reuniones relacionadas con las funciones sustantivas de la institución, entre otros.