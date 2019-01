“Queremos cambiar la imagen del registro civil, brindando una mejor atención con amabilidad y transparencia”, aseguró la oficial del registro civil en Coatzacoalcos, Mayra Gutiérrez Cruz al asumir esta responsabilidad.





Una de las primeras modificaciones que hará en esta instancia, es cambiar el área de ‘caja’, la cual se encuentra en el segundo piso del Anexo del Palacio Municipal, a fin de brindar mayor accesibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad.

“Son proyectos que tenemos y que pensamos aterrizar, queremos darle todas las facilidades al ciudadano. Durante los siguientes 30 días podremos hacer las observaciones, en caso de encontrar inconsistencias o irregularidades que encontremos en la oficina”, refirió.

Por otro lado, reveló que la ciudadanía interesada en participar en las ‘Bodas colectivas’ que se efectuarán en el mes de febrero, para conmemorar el ‘Día del amor y la amistad’, pueden acercarse a las instalaciones de la Oficialía del Registro Civil para registrarse.

Los requisitos que deben presentar son: copias certificadas de nacimiento de los interesados, exámenes prenupciales y copias de sus credenciales del INE, al igual que copias de las credenciales del INE de los dos testigos.









SU CARGO NO ES PAGO POLÍTICO

Al ser cuestionada sobre esta nueva responsabilidad que ha generado críticas al señalar que se trata de un ‘pago político’, Gutiérrez Cruz aseguró que su carrera política la respalda.

Dos veces fue responsable de la agencia municipal en la congregación de Mundo Nuevo, en los periodos 2008-2011 y en el 2014-2018, en ambos periodos solicitó un permiso al Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), al ser trabajadora sindicalizada del Ayuntamiento de Coatzacoalcos desde el año 2001.

“Antes de llegar a este cargo se hacen propuestas, en este caso valoraron mi perfil, soy licenciada en derecho y me he desempeñado en varios cargos públicos, he trabajo por muchos años”, finalizó.