Con la Guardia Nacional será una institución policial y no militarizada que tendrá alcance general con facultades, capacidades y organizaciones para combatir la delincuencia, afirmó Mario Delgado, coordinador de la Bancada de Morena en la Cámara de Diputados.





Admitió que la pacificación del país va más allá de la corporación pues se necesita ir a las causas que generan la criminalidad.

Por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de paz y seguridad que incluye darle oportunidad a los jóvenes para que la economía crezca, haya empleo, se atienda al campo, se combata la impunidad y se acabe con la corrupción.

“Vamos muy bien, ya se aprobó en lo general con un margen suficiente, amplio, con el apoyo del Partido Verde, PES, PT, Morena, PRI y PRD. Hemos logrado construir una propuesta que aglutina a distintas fuerzas políticas”.

Afirmó que se creará una institución necesaria para el país que no fomentará un sistema autoritario desde el Gobierno Federal.









Se trata de una policía civil bajo el mando del presidente con controles desde el Congreso.

“El presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas entonces esto no hace ninguna diferencia y es un hombre comprometido y ha dicho que jamás usará las fuerzas armadas o a las policías para reprimir al pueblo”.

EL PAN EN CONTRA

Por su parte el senador del PAN Julen Rementería del Puerto advirtió que se trata de una corporación militar.

A su parecer se requiere militares pero en un ejercicio de colaboración y no de subordinación.

Con la Guardia Nacional se tendrá capacidad de investigar pero se necesita un cuerpo civil que pueda tener capacidades para enfrentar la inseguridad.

“La minuta de la Guardia Nacional tiene que llegar a la Cámara de Senadores y no estamos a favor. Estamos hablando de una simulación porque se dice que atendieron las recomendaciones para que el cuerpo no fuera militarizado pero cuando lees la reforma habla de perpetuar la permanencia en las calles de una policía militar”.

Puntualizó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió cartas al Congreso de la Unión advirtiendo que se violarán las garantías individuales, pues el esquema no ha funcionado donde ha operado.

Es decir, el país requiere un cuerpo que haga frente a la inseguridad, pero no militarizado.

La minuta la recibirán en próximos días y podría aprobarse en febrero.