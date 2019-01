La Cámara Nacional de Comercio buscará reuniones con autoridades municipales para poner orden en la vía pública y evitar que se dispare aún más el ambulantaje y la anarquía que representa, afirmó su nuevo presidente en Veracruz, José Antonio Mendoza García.





Informó que al asumir el cargo en relevo de Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery inició reuniones con integrantes del comité para definir cuál será el programa de trabajo de esa directiva, y uno de los problemas de urgente atención es el comercio informal en las calles.

Aclaró que no es algo que pueda resolverse de la noche a la mañana, pero dijo que se debe sentar las bases para que no siga disparándose, y para ello buscará reuniones con autoridades del ayuntamiento, en particular de la Dirección de Comercio.

Recordó que la informalidad no le aporta ningún beneficio a la ciudad porque no paga impuestos ni contribuye con instituciones sociales para mejorar la calidad de vida de sus empleados. Tampoco tiene gastos de electricidad y todo son ganancias sin aportar contribuciones.

Dijo no tener elementos para asegurar que empleados menores solapan el comercio informal mediante ‘mordidas’, pero aseveró que no puede haber opacidad institucional y se debe aplicar ley a quienes no respeten la legalidad.

“Hasta este momento no hemos detectado que alguna persona del municipio esté pidiendo dádivas por dejarlos trabajar. Sin embargo sí hace falta mano dura, hace falta que al que no tenga permiso simplemente lo retiren, pero a veces eso causa problemas”, puntualizó Mendoza García.

PACIENCIA

El nuevo presidente de la Canaco Veracruz llamó a no perder la calma y a confiar en que el gobierno estatal romperá la inercia, para apuntalar la llegada de inversiones y que circulen los flujos de capitales para fomentar empleos, aumentar la derrama y detonar la economía en esta conurbación y en la entidad.

“Solamente puedo decir que esperen, que tengan paciencia, porque hay un factor muy importante que es el cambio de gobierno. Esto ha desestabilizado un poco al comercio organizado porque muchas personas dicen que no hay flujo de efectivo, porque tienen miedo, tienen miedo a invertir, de hacer una transacción.

"Entonces viene a la baja el comercio. Pero muy pronto esto va a destrabarse, estoy seguro de que a pesar de que es un gobierno diferente, va a llegar el punto en que la misma ciudadanía entienda que ya se tiene que operar, ya se tiene que soltar a trabajar, invertir, comercializar productos y a que esto sea más productivo para que siga el movimiento”, subrayó Mendoza.