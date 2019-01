Tal y como se vislumbraba, la directiva de América va por dos refuerzos. Debido a la venta de Diego Lainez al Viejo Continente y la inminente salida de Cecilio Domínguez al futbol argentino, los dirigentes del Nido están en la búsqueda de un volante ofensivo además del centro delantero que están por cerrar.





Se sabe que en estos días tiene que haber un avance importante en las negociaciones, si bien la situación de Nicolás Castillo parece haber llegado a buen puerto entre el club y el futbolista andino, están a la espera de que el Benfica acepte la oferta y puedan cerrar el traspaso.

Un factor relevante en la decisión de Nico para volver al futbol mexicano es que recientemente se confirmó que Bruno Lage, quien había tomado las riendas del equipo de manera interina después de la destitución de Rui Vitoria, fue confirmado como el entrenador que se quede a cargo luego de haber conseguido dos victorias en los dos partidos que dirigió y en los que el chileno sólo participó tres minutos.

Por lo tanto, Castillo pidió a su gente que se aceleraran los trámites para que se pueda convertir en el nuevo delantero del América lo antes posible. Sin embargo, el propio Miguel Herrera aclaró en conferencia que en caso de no firmar al chileno, tienen un par de opciones más.

"No sólo es Nico (Castillo), también hay otros tres nombres que están en la órbita, los directivos están en el estira y afloja y entre hoy (ayer) y mañana (hoy) se puede venir algo bueno. No tenemos prisa estamos completos, si quiero que vengan pero no estamos en desesperación”, confirmó el Piojo en conferencia.