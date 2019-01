Se mantiene el robo de cable en la ciudad de Veracruz por lo que el alcalde Fernando Yunes Márquez pidió a los ciudadanos contribuir denunciando el ilícito y a los diputados catalogarlo como delito grave pues vulnera la integridad física y patrimonial de las personas.





Admitió que se está convirtiendo en un problema grave, por ello se reunió con diputados locales para que el robo de cable sea un delito grave ante la afectación que tiene a la seguridad de los ciudadanos.

“Es muy difícil (tener cifras) porque es un delito que no se denuncia como tal, no existe una estadística criminal. Yo le he pedido a la diputada Marijose Gamboa (legisladora del PAN) y ojalá los demás diputados se sumen y sea un delito de carácter grave por la afectación que tiene en algunas ocasión a miles de personas y a la seguridad de los veracruzanos”.

En Veracruz el saqueo de dicho material se ha registrado tanto en el centro como en colonias de la periferia por lo que es necesario poner un alto y castigar a los responsables ya que calles oscuras favorecen que se cometan ilícitos.

“No es un tema aislado, ni focalizado, la ciudadanía debe denunciar, hay mucha gente que sabe quién se dedica al robo de cable, que sabe donde lo venden, que saben todo este tipo de cuestiones y con la denuncia es cuando más podemos actuar y exigirle a las autoridades navales, estatales y a la fiscalía que actúe al respecto”.

Informó que en febrero comenzará la sustitución de luminarias por lámparas LED para poder tener ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica