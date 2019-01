Aunque en este arranque de la segunda parte del periodo escolar no ha habido casos de amenazas o extorsiones; los profesores de educación básica han implementado estrategias para evitar ser víctimas de delincuentes, además de pedir el apoyo de las corporaciones policiacas que por el número de casos, es difícil que puedan acompañar a cada uno de los educadores a sus centros de trabajo.





Paulino Morrugares Ramos, supervisor escolar de la zona 028 de primarias estatales; expuso que el año pasado, uno de los profesores de su zona, que corresponde Acayucan y Soconusco, fue víctima de secuestro y que en el arranque de la segunda parte del periodo escolar, todas las direcciones reportaron un inicio sin incidentes ni problemas de inseguridad.

Dijo que el apoyo otorgado por las diversas corporaciones policiacas ayudó a evitar que las escuelas fueran víctimas de robo en el periodo escolar pasado.

Entrevistado en la primaria Hilario C. Salas de Chalcomulco, donde acompañó al Presidente Municipal, Rolando Sinforoso Rosas en la inauguración de un comedor comunitario; el supervisor escolar manifestó que en aunque existe preocupación por la inseguridad, no han suspendido clases o profesores que se hayan reportado víctimas de extorsión y por eso, decidieran no acudir a sus centros de trabajo.

Expuso que los educadores han tomado algunas medidas de prevención, principalmente cuanto se tienen que trasladar largas distancias, ocupando un solo auto para ir varios o viajar de tres o cuatro personas juntas para evitar ser víctimas de algún atraco.

Los educadores recibirán esta quincena la segunda parte de su aguinaldo.