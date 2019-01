Aunque el ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Tarek Abdalá Saad, llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para no ser juzgado por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos de recursos federales, la Fiscalía General del Estado sí mantiene abiertos algunos procesos en su contra.





Cabe señalar que el arreglo del ex funcionario del gobierno de Javier Duarte con la PGR se realizó el 30 de noviembre de 2018, es decir, durante el último día de la administración de Enrique Peña Nieto, pero para ser efectivo Abdalá Saad deberá declarar en contra del ex mandatario en cada uno de los juicios donde Duarte y otros ex funcionarios estatales están siendo acusados.

En su conferencia de este lunes el fiscal general, Jorge Winckler, dijo que continuará sus procesos en contra del ex tesorero de Veracruz y ex diputado federal, independientemente del acuerdo que él haya llegado con la PGR.

Añadió que para la Fiscalía el ex funcionario estatal sigue como "prófugo" de la justicia, pues no hay ningún acuerdo a nivel local.

"Desconozco si haya tenido algún criterio de oportunidad, con nosotros no tiene arreglo, sigue estando en calidad de prófugo de la justicia y lo seguimos buscando en cualquier parte del mundo", sostuvo.

El ex servidor público acumulaba 31 carpetas de investigación abiertas y 11 averiguaciones previas por haber transferido recursos públicos a cuentas de Javier Duarte.

Medios nacionales informaron que el ex legislador no fue localizado en su domicilio por la PGR y ya acumuló nueve notificaciones de presentación a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), y deberá comparecer los días 11 y 17 de enero de 2019 ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En otro tema Winckler Ortiz dijo que si el Congreso Local aprueba la solicitud del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para quitarle los helicópteros donados a esta instancia ministerial en 2016; ejercerá las acciones legales para defender el patrimonio del organismo.

“Si pretenden de un plumazo privarnos de esa propiedad, no porque quiera confrontarme con el Ejecutivo, sino porque es mi deber legal, defenderé el patrimonio de la fiscalía para que se mantenga en propiedad de la fiscalía”, expresó.

Consideró que MORENA no debe de hacer uso de su mayoría en el Congreso para concederle el aval al Ejecutivo, puesto estaría violando disposiciones jurídicas al no realizar correctamente un procedimiento.

Mencionó que las aeronaves han servido para realizar sus labores de procuración de justicia, aunque recientemente no ha sido necesario su uso.

“No ha sido necesario su uso, pero si la Fiscalía requiere urgentemente su uso para transportación de su personal o para llevar a cabo una tarea de investigación, no nos sea negado, porque por ley el helicóptero está en reconocimiento de bienes de la fiscalía”, insistió.

Anunció que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por “noticia criminal”, tras el incidente ocurrido en la carretera La Tinaja–Isla en el que chocaron dos tráileres: uno que transportaba ganado y otro que llevaba en su interior a casi cien migrantes centroamericanos, uno de los cuales falleció, generando actos de rapiña entre los pobladores quienes robaron y destazaron cabezas de ganado.

Winckler Ortiz pidió a la población ayudar en la identificación de las personas que cometieron el robo de ganado en este accidente ocurrido el fin de semana, comentando que las asociaciones ganaderas están preocupadas de que se repitan hechos con estos.

Precisó que por ahora no hay personas detenidas o puesta disposición de la autoridad jurisdiccional y dijo que están recabando los videos publicados en redes sociales.

Finalmente en el tema de los estadounidenses presuntamente detenidos ilegalmente y torturados por elementos de la Fuerza Civil, acotó que pese a que el pasado viernes 11 de enero se hizo la solicitud formal al Gobierno Estatal para que ponga a disposición de la Fiscalía a estos uniformados, dicha petición no ha sido atendida.

“Sé que se pidió que se pusieran a disposición de la Fiscalía y la respuesta ha sido negativa”, criticó el titular de la FGE al decir que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos se ha negado a responder el requerimiento enviado por el Fiscal Anticorrupción.