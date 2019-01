Una afectación grave se encuentran teniendo desde los grandes empresarios a los pequeños debido al desabasto de la gasolina, ya que es un hecho de que hay algunos problemas para abastecerse reconoció Octavio Gracián Malpica, presidente de la Canacintra en la zona de Orizaba.





Indicó que hay distribuidores del estados del centro de la república, como Guanajuato, Aguascalientes o San Luis Potosí en donde dicen que no se pueden mover, sino que están parados por la falta de combustible.

“Evidentemente esto afecta de forma directa a los distribuidores, de forma indirecta toda la cadena productiva disminuye su ritmo de operación porque no hay la forma de distribuir los productos, entonces finalmente sí hay una afectación grave”, admitió.

Gracián Malpica destacó que los distribuidores se ven obligados a planear bien sus viajes, abastecerse en sus lugares de origen y ver si el punto a donde se dirigen no tiene problemas de desabasto.

El presidente de la Canacintra en la zona refirió que esto ha generado incertidumbre en el empresariado y podría generarse problema con el suministro de productos básicos.

Detalló que son al menos ocho estados los que están presentando problemas de escasez en la gasolina y que ha repercutido en las entidades a las que surten de diversos productos.

“Se está viendo una repercusión económica indirecta aquí en la región, en los industriales de la región, porque alguno de ellos tendrá un distribuidor de por allá en donde se está teniendo el problema”, apuntó.

No obstante, refirió que si bien aquí no se han presentado problemas de abasto de combustible, ya que se cuenta con un centro de distribución en Ixtaczoquitlán, sí se sabe que en otros estados hay preocupación porque no se pueden trabajar de forma adecuada.