La consejera del Organismo Pública Local Electoral (OPLE) Mabel Aseret Hernández Meneses, consideró –a título personal- que no debería limitarse el registro de partidos políticos, una vez que son el mejor sistema de organización de la vida democrática de un país.





Entrevistada la mañana de este viernes, mencionó que para poder financiarlos se podrían buscar otros mecanismos, sin que esto sea en detrimento de las finanzas públicas del estado.

Sin embargo dijo que se deben de realizar una serie de adecuaciones y análisis que en su momento tendría que realizar el Poder Legislativo.

“Los partidos políticos son el mejor sistema de organización de la vida democrática de un país y esto implica un costo. No creo, y esto es mi punto de vista muy personal, no hablo de parte de los demás consejeros, pero considero que no tendrían por qué limitarse como tal el registro de partidos políticos”.

Una vez que al momento se han presentado dos organizaciones ante el OPLE para convertirse en partido político, la consejera electoral mencionó que se debe analizar que estas asociaciones cumplan con todos los requisitos, que son los de tener 15 mil afiliados y realizar las 25 asambleas.









Finalmente dijo que esperan que en los próximos días se presenten otras cuatro asociaciones civiles que buscan conformarse como partidos políticos para participar en la contienda electoral del 2021.

Sin atraso en pago de prerrogativas

En otro orden de ideas, la consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) negó que exista un retraso en el pago de prerrogativas que reciben los partidos políticos en el estado.

Señaló que el pago de este recurso está agendado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para todo el 2019, por lo que hasta la fecha no han recibo alguna queja por parte de algún instituto político.

"No hemos tenido ningún contratiempo, esperamos que estos pagos realmente se hagan en tiempo y forma en futuros meses", señaló ante la entrada de un nuevo gobierno.

La consejera titular de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos dijo desconocer el monto que Sefiplan depositará a los partidos durante este mes por lo que evitó proporcionar la cifra.

Asimismo se dijo confiada en que Congreso del Estado no hará ajuste al proyecto de presupuesto enviado por el OPLE para ejercer durante este año, mismo que será aprobado el próximo mes de marzo, tras la prórroga solicitada por el mandatario estatal.

También señaló que al momento el organismo no ha empezado a operar los recursos, ni tampoco ha recibido alguna notificación de reducción por parte del Poder Legislativo.