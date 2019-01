El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hoy inicia la segunda fase de su plan contra el huachicol. Informó que las fuerzas federales reforzarán la vigilancia en 1,600 kilómetros de ductos en donde están los principales canales de transportación de combustible.





Sin dar una fecha para el restablecimiento del abasto de gasolina en el país, el presidente Obrador reiteró que no se ha dejado de comprar gasolinas al exterior, y aseveró que hay “gasolina, diésel y turbosina suficiente”.

Ante versión de que el gobierno federal canceló licitaciones de compra de combustibles desde Estados Unidos, el titular del Ejecutivo federal insistió: “no hay un problema de escasez de combustibles en el país, tenemos reservas suficientes y en tránsito más abasto de combustibles. No puedo decirles, por razones obvias, en qué cantidad, pero suficiente para resistir sin problema, para que no se desesperen, para que no haya pánico”.



NO HAY BUQUES VARADOS EN VERACRUZ POR CANCELACIONES

El Primer Mandatario refirió que sí hay buque-tanques de empresas que importan gasolina a México, en el puerto de Tuxpan, Veracruz. Sin embargo, negó que estén varados por haberse cancelado la compra de combustible al interior.

“No, no (están varados), necesariamente, no. Hay mucha información no válida, sí. De todas maneras, no está mal porque ahora contamos con las benditas redes sociales y esto también ayuda mucho.

“O sea, si estoy pidiendo la colaboración de la gente hay que promover que todos ayuden, y puede ser que haya una información imprecisa, que no corresponda a la realidad, pero vale más que abunde la información a que no haya información, que transparentemos todos”, argumentó.

López Obrador sostuvo que: “yo estoy acostumbrado a hablar con la verdad. Les digo, no hay problema de abasto y lo vamos a resolver pronto, lo de la escasez en algunas gasolinerías o centros de distribución”.



“Téngannos confianza, vamos a salir bien. No nos van a vencer estos corruptos, entre todos vamos a poner orden en este tema y en todos. Vamos a limpiar al país de corrupción”, sentenció.

REFORZAMIENTO DE VIGILANCIA EN DUCTOS

En conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Obrador informó que “vamos a reforzar la vigilancia en 1,600 kilómetros de ductos en donde están los seis ductos principales del traslado, la transportación de los combustibles”. Destacó que el plan incluye sumar más elementos, a los 4,000 efectivos ya desplegados de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal.

“Y le pido a los miembros de las comunidades, de los pueblos por donde pasan los ductos que nos ayuden; que si antes por falta de oportunidades colaboraban con quienes se dedican a robarse los combustibles, que ya no lo hagan, que no haya complicidad”, aseveró.

López Obrador aseguró que su gobierno seguirá desplegando todas las acciones que sean necesarias para combatir el robo de combustible. “No va a haber marcha atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a enfrentar este flagelo”, mencionó.

Pidió a las bases sociales y colaboradores de grupos dedicados al huachicol, que tomen otro camino legal de actividades productivas.

“Y pedirles apoyo. Que, si obtenían algunos ingresos por participar en estas actividades ilícitas, que estos mismos ingresos, limpios, los van a obtener con programas para la creación de empleo, para trabajo a los jóvenes, con becas, con bienestar. Les pido que nos ayuden. El pueblo de México es un pueblo honesto, esa es una gran virtud que tiene nuestro pueblo. El pueblo de México no es corrupto, es un pueblo honesto. La corrupción se da de arriba para abajo”, refirió.

El presidente de República dijo que el próximo lunes hará un recuento de los avances de su plan para terminar con la sustracción ilegal de combustible de Pemex.