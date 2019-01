Para cumplir con la plantilla de enfermeras del Hospital regional civil General Miguel Alemán González que se ubica en Oluta, se requiere la contratación de 37 enfermeras pues actualmente solo cuenta con 94 que se distribuyen en turnos de ocho horas y que terminan siendo insuficientes, reveló una fuente del nosocomio.





Mas allá de la regularización del estado laboral del personal al servicio de la Secretaría de Salud en Oluta, donde apenas son cuatro o cinco que entrarían en ese beneficio, se requiere de contratación de más especialistas, ya que incluso, el propio director, doctor Concepción Sánchez Cayetano, a diferencia de otros titulares de ese centro hospitalario, ha tenido que doblegar el turno para atender a pacientes y a la vez, la parte administrativa.

Actualmente, dijo la fuente, se requiere la contratación de al menos, dos ginecólogos de los cuales hay uno, dos anestesiólogos pues solo hay uno; un internista, un otorrinolaringólogo, dos médicos cirujanos y oftalmólogos.

De este último tipo de especialistas no hay por el momento.

La regularización y homologación de personal precario, o sea, que no cuenta con los beneficios laborales como el seguro médico, solo son cuatro o cinco, entre ellos una enfermera que no ha sido basificada, el resto, logró regularizarse en el periodo de Javier Duarte de Ochoa pues en el de Miguel Ángel Yunes Linares, no se logró ningún beneficio en ese sentido.









La plantilla de enfermedad que requiere el hospital es de 130 para cumplir con todas las áreas de trabajo y solo laboral 94, según la fuente.

Al pretender abordar sobre el tema al director del hospital, Concepción Sánchez Cayetano, este se encontraba dando consultas de su especialidad, pues solo hay uno solo y él, tiene que cubrir el turno de quienes requieren la atención.