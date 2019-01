Los ex alcaldes, Víctor Salomón Carmona de Chinameca y Flavio Domínguez López de Oteapan, respectivamente negaron rotundamente el señalamiento que se les realizó hace unos días en un video “el que ellos consideraron difamatorio".





Entrevistado por separados por el corporativo Imagen del Golfo cada uno dio su versión de los hechos o su punto de vista Víctor Salomón Carmona: “Lamentablemente yo me di cuenta por las redes sociales de los dicho por el sujeto que no lo conozco.

“Yo le he visto por ahí, es vecino del municipio de Oteapan, nunca he tenido un trato de ninguna naturaleza con ese sujeto, por eso me extraña cuando empieza a hacer unas declaraciones de un servidor y otros ex presidentes.

“Y bueno, yo, lamentablemente de ese rancho que menciona que es de mi propiedad; tiene más de diez años que lo vendí, que no es mío, pues e invito a todas las autoridades a que vayan y verifiquen, quien se lo vendí es de Acayucan, lo pueden checar en el Registro público de la propiedad.

“Yo categóricamente niego todos esos hechos, porque después de haber sido alcalde, me he dedicado a lo que toda mi vida he sido transportista del ramo de pasajeros, represento a la sociedad cooperativa transporte sotavento y ahí estamos trabajando no tengo nada que ocultar ni nada que andar escondiéndome”.

FLAVIO DOMINGUEZ LÓPEZ: Me dirijo a los medios de comunicación a la opinión pública y a toda la población en general.

“En días pasados, círculo en redes sociales.. Un video donde una persona que tenemos conocimiento se ostenta como Secretario General del PAN a nivel local, involucra mi persona con el secuestro del médico farmacéutico: Francisco Javier Chávez Gutiérrez.

“Ante las aseveraciones sin fundamento, niego cualquier tipo de vínculo con las actividades que se mencionan en ese video.

“Desconozco las causas que dieron motivo o los intereses mezquinos de esta persona para involucrarme... Y que solo ponen en riesgo la vida propia y la de mis familiares...A ellos que armaron todo esto, los hago responsables...

“La gran mayoría de mi pueblo, familiares, amigos y compañeros de partido conocen mis actividades, la forma en que me he desarrollado y puedo decir con toda seguridad que camino con la frente en alto...

“Atrás vez de este espacio agradezco a los grupos religiosos de la iglesia Adventista, Evangélicos y Católicos por su apoyo Moral y Espiritual.

“En el trayecto de mi vida política y social, se me han conferido espacios públicos, ya sea por designación o a través de elección popular; Y en cada uno de estos casos, seguro estoy de quedar al escrutinio de la gente.

“Por lo anterior y por el riesgo latente de mi persona y sobre todo la de mis familiares y amigos: solicito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a la Procuraduría General de la República, Hacer las indagatorias correspondientes a mi persona y todas mis actividades a fin que resuelva con apego a derecho”.