A un año del feminicidio de la joven Claudia Alondra Suárez Correa la Fiscalía General del Estado emitió una recompensa de 250 mil pesos por quien brinde información por su exnovio, el presunto responsable.





Claudia Correa madre de la víctima, relató que varias personas le han dado indicios sobre el paradero del presunto feminicida, pues dicen haberlo visto en la ciudad, pero nada en concreto.

“Hasta el día de hoy no encontramos al asesino de mi hija, se llama Luis Gustavo Narcia García (…) me han dicho que lo han visto aquí o en la playa o los antros pero no, no algo así que sea concreto o que se real”, señaló.

La Fiscalía General del Estado publicó la ficha del presunto feminicida quien tiene una orden de aprehensión pendiente para que haga frente a la justicia por el asesinato de la joven veracruzana.









Fue el 11 de septiembre de 2017 cuando Claudia Alondra de 21 años fue vista con vida por última vez, momentos antes de que sostuviera un encuentro con su novio cerca de su casa en La Florida.

Aquella ocasión, Luis Gustavo debía entregarle un juego de llaves que tomó de ella sin su permiso, pero aparentemente discutieron por problemas de pareja y este la asesinó estrangulándola en un parque.

La madre de la víctima dio a conocer que pese a que de inmediato se buscó a la policía para darles las características y dirección del muchacho, pero estos tardaron horas en salir a buscarlo.

Para cuando los uniformados acudieron a rastrearlo a su domicilio, este todavía había tenido tiempo de tomarse un té con su mamá, buscar sus documentos y escapar sin que hasta hoy haya sido visto.

“Realmente la recompensa es lo que quiero que haga que la gente se motive para hacerlo, sus identidades de la gente que denuncie son totalmente anónimos, están protegidos, yo creo que el gran problema es la sociedad que se queda callada”, sentenció.