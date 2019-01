En la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en Minatitlán, se están presentando situaciones que frenan la movilización de trabajadores hacia los puntos de fuga de agua, en donde existe la necesidad de realizar trabajos de reparación, ya que desde el 21 de diciembre pasado no se surte de gasolina a las unidades que se utilizan para su traslado.





En la colonia Gustavo Díaz Ordaz se ha tenido que parar la operación del pozo de ese lugar, al reportarse que hay dos lozas con socavamiento y que no pueden ser reparadas debido a lo que se ha explicado.

Y aunque la administración que tiene en calidad de depositario el funcionario Juan Luis Hernández Owseykof, dice que “no hay dinero”, se conoce que en últimas semanas ha habido fuertes ingresos como fue antier que ingresaron a las cajas más de un millón de pesos que al parecer se sigue centralizando a la ciudad de Xalapa.

Así, se establece que no hay forma de mover al personal para atender las fugas, y que no es culpa de los trabajadores, ya que no se les proporciona los medios por la falta de suministro de gasolina para las unidades.

Hasta se ha llegado a pensar que esta situación es una crisis simulada para que el alcalde Nicolás Reyes desista de aceptar la municipalización del suministro de agua a la ciudad.