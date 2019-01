Pacientes con VIH del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) adscrito al IMSS, expresaron su inconformidad por la saturación de servicios, ya que solamente se encuentra laborando un solo turno, por que demandan se establezca uno más para dar atención a la población derechohabiente., además de garantizar los servicios necesarios.





“No hay sistema para apartar las citas a laboratorio, no hay medicamentos para la neumonía, no hay servicios de laboratorio, lo que pensamos es que creció la población con VIH y solamente hay un turno por lo que ya no abastece esta necesidad, solicitamos a la autoridad competente tome cartas en el asunto y se vea resuelto este problema”, expresaron personas que pasaron toda la mañana en espera de atención.

Señalaron que como pacientes con VIH les remarcan que no deben dejar de tomar su medicamento un solo día, pero cuando llegan a apartar cita “resulta que están muy espaciadas de la anterior, lo que puede incidir en que su salud se deteriore”.

Los inconformes expresaron su molestia por lo que consideraron un “pésimo servicio”, pues resulta que no hay o por lo menos este viernes no había sistema para pedir los estudios clínicos.

Refirieron que el tema de las citas es importante solucionarlo, pues un solo médico no abastece las necesidades de los pacientes con este problema de salud.









Agregaron que además no les están realizando estudios para CD4 y carga viral porque no hay contrato con laboratorios.

“Se llama Paquete 5, pero estudios para subrogados tampoco hay porque nos comentan que se hacen los contratos con laboratorios externos y no se han hecho”, abundaron.

Los inconformes señalaron que por una parte los mantienen en el anonimato para supuestamente proteger sus derechos, pero cuando meten una queja les piden su nombre, lo que no es justo porque lamentablemente existe aún mucha discriminación y estigma hacia las personas con VIH, por lo que pidieron que alguna autoridad solucione este tema.