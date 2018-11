El cierre de año se ve cuesta arriba para los empresarios cafetaleros, ya que la presión inflacionaria es muy fuerte, además del incremento en el costo de la energía eléctrica que ha sido un golpe muy fuerte para el sector productivo a nivel nacional.





El empresario cafetalero Octavio Gracián Malpica, dio a conocer que las diferentes cámaras empresariales han sostenido reuniones con el secretario de Hacienda, José Antonio González, para llegar a un acuerdo de que, en lo que resta del año, no haya más aumentos a la energía eléctrica, lo que permitirá estabilidad y de esa forma evitar un disparo inflacionario no previsto, ya que junto con el aumento a la gasolina está sujeta al mercado cambiario, por lo que esperan que no se dé un golpe muy fuerte el fin de año.









Finalmente apuntó que el sector productivo a nivel nacional está haciendo un esfuerzo muy grande para evitar despidos no programados y de esta forma puedan tener un cierre de año bueno en la medida de lo posible, ya que desde septiembre hubo una caída muy fuerte en la economía.