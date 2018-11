Luego de la ejecución de uno de sus compañeros, elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), decidieron abandonar el retén policiaco que tenían instalado desde hace meses a la entrada de Lomas de Barrillas y concentrarse en su cuartel a un costado de las instalaciones del Cereso Regional Duport Ostión, a la espera de nuevas instrucciones.





De acuerdo con informes obtenidos por DIARIO DEL ISTMO, entre integrantes de la mencionada corporaciones, hay coraje e indignación por el artero ataque a balazos del pasado miércoles en donde perdió la vida su compañero Daniel Guillén Lara y resultó gravemente lesionado Ángel Alfredo Martínez Paxtián y por la falta de apoyo de sus superiores jerárquicos quienes prácticamente los han dejado a su suerte, pese a que arriesgan su vida por proteger a la sociedad.

Creada en el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y llamada a ser la policía de elite de Veracruz, la Fuerza Civil tuvo bastante apoyo con el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, pero en la presente administración de Jaime Téllez Marie, no tuvieron respaldo y fueron relegados a segundo término y todo el apoyo fue para los de la SSP que pese a ello no dio resultados y hoy la grave crisis de inseguridad que se vive en la zona sur de Veracruz, las ejecuciones a plena luz del día y los delitos de alto impacto así lo demuestran.

Luego del crimen contra su colega quien fue sorprendido cuando regresaba del cajero en donde había ido a cobrar su quincena y volvía a su base vestido de civil, los que conforman la corporación han decidido retirarse del retén sobre la Carretera Antigua a Minatitlán, el cual era un punto de revisión de todo tipo de unidades que entraban y salían de Coatzacoalcos.