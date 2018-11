Para la hermana Jose, Josefina Molina Morales, santera que venera año con año a la “Santísima Muerte”, este 2019, con el cambio de los gobiernos vendrán cosas buenas, tan es así que después de suspender la tradicional celebración en Acayucan, este 2 de noviembre nuevamente realizaron una velada a la llamada “Niña Blanca”.





Entrevistada en la popular colonia Cruz Verde, la hermana Jose dijo que este año retomaron los tradicionales festejos, luego de suspenderlos por tanta violencia y desigualdad en el estado de Veracruz.

“hicimos una pausa por 3 años, los hicimos por todas las cosas negativas a nuestro alrededor, hoy vuelven las festividades como cada año, con un grupo Marcos Junior traído desde Tampico, para la celebración a las 11 de la noche”, dijo la conocida santera, quien además realiza acciones altruistas.

Este año, la llamada niña blanca, se vistió de rojo, debido a que a decir de la hermana Jose, este año intervino en muchos problemas de desamor, problemas legales, entre otros.

Al ser cuestionada por la decisión del pueblo mexicano en tener como Presidente a Andrés Manuel López Obrador y como gobernador a Cuitlahuac García Jiménez, dijo que si hubo oraciones por parte de los seguidores a la Santísima Muerte, quienes piden paren los muertos, se acaben las injusticias y las negatividades, “queremos paz, México quería un cambio y sabemos que nos irá bien a todos, es bueno darle la oportunidad a otras personas, el pastel es grande que aprendan a repartirlo”, añade.

A pregunta expresa, sobre si la Santa Muerte no crea, más violencia, acotó que no, simplemente la muerte es un comienzo y un final. “La muerte no es algo satánico, tenemos que estar preparados y consientes de que la muerte es un comienzo y un final, es nuestro ciclo de vida”.

Referente al gobierno que deja Miguel Ángel Yunes Linares, reservó su comentario, pero añadió que “es importante que también los pueblos se ayuden entre sí, ningún gobernante, arreglará nuestras vidas”.

ALCALDES DE LA ZONA DE ACAYUCAN SI ACUDIERON A ELLA PARA GANAR

Sin precisar quiénes, por la secrecía de sus oraciones, la hermana Jose dijo que en campaña, algunos alcaldes de la zona de Acayucan si acudieron a pedirle el favor a la “Niña Blanca”.

Finalmente la hermana Jose elevó una oración a Dios, por todos los migrantes en su paso por tierras veracruzanas “ellos no salen de su país por que quieran, espero y rogamos a Dios y a la Santísima Muerte, que sus metas sean cumplidas que no se encuentren con obstáculos y que no encuentren la muerte”, dijo.