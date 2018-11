El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador visitó el panteón de Villahermosa, Tabasco en donde visitó la tumba de sus padres para posteriormente acudir a la tumba de su primera esposa.





Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, el político tabasqueño acudió al cementerio en el marco de la conmemoración de Los Fieles Difuntos.



A través de sus cuentas de redes sociales, López Obrador difundió un video en el que se refiere a la tradición mexicana.









"En 2 de noviembre estoy aquí, aquí están sepultados mis padres y mi hermano en el panteón de Villahermosa, y más tarde voy a otro panteón donde está Rocío, mi esposa. Me doy tiempo para esto porque no hay que olvidar a nuestros finados", expuso.



"Gastas sentimientos pero miren cuánta gente está viendo a sus difuntos porque es una tradición, es muy nuestra, muy de nosotros los mexicanos que no olvidamos de donde venimos, no olvidamos a nuestros padres, madres a nuestros seres queridos, esta es una tradición que debemos de mantener".



Y entre bromas recordó al poeta Carlos Pellicer: "desde antes que se hablara castilla, ya había mes dedicado a los difuntos, a los nuestros, a la flores, este es noviembre, dichoso mes que empieza con todos santos y termina con San Andrés".