Sin la presencia de los coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o del grupo Juntos por Veracruz, la tarde de este jueves sesionó la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, donde solamente se contó con la presencia del presidente, Sergio Hernández Hernández, y la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, quienes cedieron ante la solicitud de Morena de dar a conocer los dictámenes previstos en la orden del día de lo que sería la última sesión de la Comisión Permanente de la LXIV legislatura.





En sesión realizada luego de las 13:00 horas en un salón de conocido hotel de la capital veracruzana, Sergio Hernández, acompañado del Secretario General Juan José Rivera Castellanos y de la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz, acusó que son falsos los argumentos que Morena utilizó para tomar las instalaciones del Congreso, ya que en ninguno de los dictámenes propuestos se contemplaba la creación del municipio 213 o la donación de bienes a los municipios de Boca Del Río y Veracruz.

Por su parte la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz, citó para que a las 17:00 horas de este jueves se lleve a cabo la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado.

Durante su intervención el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Sergio Hernández Hernández, detalló los dictámenes del orden del día que se propuso a la mesa de trabajos legislativos, en donde incluye solamente la correspondencia remitida por diputados integrantes de la LXIV Legislatura y las actas de las últimas sesiones extraordinaria y de la diputación permanente.

Entre los dictámenes que estaban en la orden del día y que no fueron incluidos se encuentran uno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de diversos ayuntamientos como Misantla, Veracruz, Coatzintla, Xalapa y Acayucan; uno de la Comisión de Hacienda del Estado por un proyecto de Gobierno del Estado para la creación de un campo deportivo, entre otros.









Aseguró que el coordinador de Morena en el Congreso, Zenyazen Escobar, mintió al señalar que se donarían 150 patrullas al Ayuntamiento de Veracruz cuando solo se trata de 51 unidades de áreas administrativas y operativas: “los supuestos saqueos que queremos hacer son patrullas abandonadas desde hace muchos años”.

Sin embargo, y a petición de Morena, “este dictamen tampoco será sometido en el orden del día”; el panista expuso que todos los demás dictámenes no serán sometidos a la orden del día: “he tomado esta decisión debido a la abundante desinformación generada por quienes violando la ley asaltaron y tomaron las instalaciones del palacio legislativo.

Afirmó que los anteriores dictámenes cumplieron con lo dispuesto por el artículo del reglamento que ordena circularlos con 48 horas de anticipación a la sesión que corresponda no serán incluidos en el orden del día.

Estos se quedarán en resguardo de la Secretaría General del Congreso para ser entregados como antecedentes a las próximas comisiones permanentes, quienes no podrán intervenir en los asuntos.

Al respecto explicó que ahora los ayuntamientos antes mencionados deberán empezar de cero los trámites ante la próxima Legislatura para poder ser aprobados.

Sergio Hernández desmintió el supuesto quebranto al patrimonio estatal con la aprobación de asuntos que no fueron ni siquiera dictaminado por las comisiones respectivas, tal es el caso de la solicitud para dar en donación la casa Agustín Lara y el Auditorio Benito Juárez a los ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz, lo que hubiera permitido inversión de recursos municipales para el mejoramiento de estos inmuebles; asimismo indicó que tampoco estaba incluida la supuesta creación del municipio 213 de Tres Zapotes, propuesto por la perredista Yazmín Copete Zapot.

“Nunca y en ninguna sesión fueron agendas por una simple razón, no existen dictámenes, las comisiones no los dictaminaron y por ende no pueden ser discutidos y mucho menos aprobados”.

Para finalizar Sergio Hernández aseguró que la toma de palacio legislativo tuvo como base la mentira, “lamento decirles a quienes participan y continúan cerrando los accesos que han sido engañados”, concluyó.