El Ayuntamiento de Veracruz desistió a la intención de obtener la administración del Parque Cri-Cri y del auditorio Benito Juárez debido a la actitud infantil y ridícula de los diputados de Morena.

Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, pidió que las nuevas autoridades rehabiliten ambos inmuebles pues el ayuntamiento contemplaba hacerlo pero le impidieron administrar los dos espacios.

“La actitud de ellos es infantil, es ignorante, qué pena que esos vayan hacer nuestros nuevos diputados, pero ojalá podamos en su momento racionalizar con alguien de ellos, si es que existe alguien racional en el nuevo gobierno. Ahora es obligación del nuevo gobierno estatal rehabilitar el Parque Cri-Cri y el Auditorio Benito Juárez, ya es su responsabilidad”.

Recordó que el municipio otorga los permisos para el desarrollo de eventos en el Auditorio Benito Juárez y aporta para el mantenimiento del parque Cri-Cri.

No descartó volver a plantearla posibilidad de obtener los inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.

“Es ilógico que un gobierno estatal le de por ejemplo mantenimiento a un parque, es absurdo que un centro como el Benito Juárez que no tiene ninguna actividad, que no tiene ninguna inversión, que un gobierno difícilmente tendrá recursos para poderlo rehabilitar”.