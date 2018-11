El área que se está rellenando en Mata de Pita, por la zona de “Tembladeras”, se encuentra fuera de la poligonal del área natural protegida, afirmó el director de Obras del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Campa Pérez.





Respondió a la queja de ambientalistas que se trata de un desarrollo de la empresa Ara que no afecta el humedal.

Además los permisos se otorgaron hace cinco años y no atentan contra las mil 200 hectáreas protegidas.

“No es humedal, de acuerdo al decreto no está dentro del polígono. Yo puedo poner el expediente completo para que se revisen los impactos ambientales.

Tienen ellos una poligonal permitida, de echo el decreto no los toca, queda fuera de la zona. La poligonal se va a respetar, son mil 200 hectáreas que están resguardadas”.

Rechazó cualquier intento por modificar la poligonal en Tembladeras para permitir el relleno y que crezca el desarrollo habitacional y comercial en dicha zona de la ciudad de Veracruz.

Afirmó que la constructora cuenta con todos los estudios de impacto ambiental para los trabajos a efectuar, incluso el primer proyecto era un hospital que sí implicaba afectaciones y se canceló.

“A mi me tocó ser director de Desarrollo Urbano del Estado cuando me llegó la solicitud del hospital y tuvimos que decir que no como un acto de congruencia. El hospital si se encontraba dentro de la poligonal”.